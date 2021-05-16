Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не проводить этап Кубка мира в Беларуси.

«Уверен, что это не IBU, а приказ сверху, потому что все международные федерации являются членами Международного олимпийского комитета. IBU не может самостоятельно принять такое решение. Они заинтересованы, но основным спонсором Международного олимпийского комитета является Америка.

У Беларуси уже есть опыт приема соревнований такого уровня. Турниры проходили гладко, а все спортсмены оставались довольны. В 2014 году там прошел один из самых лучших чемпионатов мира по хоккею, а сейчас они зачем-то забрали этап Кубка мира по биатлону. Американцы – сволочи! Опять из-за них скандал», – заявил Тихонов «Спорт-Экспрессу»

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Этап, который планировался в Раубичах 3-6 марта 2022 года, был перенесен в финский Контиолахти.

Ранее Международная федерация хоккея не стала проводить чемпионат мира в Беларуси из-за политических преследований. Все матчи перенесены в Ригу.

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