На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР Александр Привалов. Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице Союза биатлонистов России.

«Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества «Динамо» привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда.

С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом – вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения… Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88 году жизни», – сообщает СБР.

Биатлон Тихонов – об отмене этапа Кубка мира: «Американцы – сволочи!» 16/05/2021 В 18:30

Как спортсмен Привалов завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр, дважды стал вице-чемпионом мира.

Был тренером мужской сборной СССР в 1966-1991 годах, руководил делегацией на шести Олимпиадах. Награжден четырьмя орденами и тремя медалями.

Биатлон Этап Кубка мира в Беларуси исключен из календаря-2021/22 16/05/2021 В 15:11