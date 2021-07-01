Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в эксклюзивном интервью Eurosport.ru объяснил, почему ему не нужен тредбан и как штайншлифт помогает выигрывать самые сложные и тяжелые старты сезона.

– Раз заговорили про финансирование, хотелось бы от вас услышать мнение о штайншлифте и тредбане. Насколько они необходимы для вас и есть ли они у вас в использовании?

– Штайншлифт – неотъемлемая часть в подготовке лыж, и правильно подобранный штайншлифт – необходимое условие хорошего результата. Без хорошей структуры, тяжело побеждать. Проигрыш в лыжах трудно компенсировать, как мы говорим, ногами.

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Тредбан – штука хорошая для совершенствования техники, но тредбан все-таки не лыжи. Я бы предпочел иметь трубу рядом (лыжный тоннель – Eurosport), чем тредбан, потому что специалисты насчитали, по-моему, 16 различий в технике передвижения на лыжероллерах и на лыжах. И поэтому лучше на снегу постоять подольше и сформировать именно зимнюю технику, а не роллерную.

Каминский пришел в биатлон из лыжного спорта.

В качестве главного тренера сборной Юрий Каминский проведет 2-й сезон.

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