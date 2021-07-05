Биатлонистке сборной России Евгении Павловой (Буртасовой) прилетел странный тейк от Международного союза биатлонистов.

В воскресенье, 4 июля, Павлова запостила в сторис инстаграма видео, как закидывает винтовку за спину после стрельбы. «Попрощаемся. Больше такого не увидим», – подписала ролик биатлонистка.

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В комментарии агентству ТАСС Евгения уточнила, что в IBU ее попросили надевать оружие после огневого рубежа другим способом. «Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквал. Я попросила объяснить причину, но IBU ответа не предоставил», – заявила Буртасова. Спортсменка добавила, что уже два месяца переучивается по-новому надевать винтовку.

На Кубке мира-2020/21 Павлова заняла 35-е место в общем зачете. Ее лучшее достижение – шестые места в спринте в Оберхофе и в индивидуалке в Антхольц-Антерсельве.

В составе сборной России Буртасова выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в Италии.

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