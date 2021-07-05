Центральный суд Красноярска огласил приговор двум обвиняемым в убийстве кандидата в мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.

В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года Андрей Шилов и Сергей Шмелев поругались с Сисигиным по телефону, приехали к нему домой и избили его на лестничной клетке. Видео избиения Шилов снимал и выложил в соцсети.

Сисигина доставили в больницу, где он впал в кому и через 22 дня скончался от отека мозга, не приходя в сознание. Обоих подозреваемых в убийстве заключили под стражу только после общественного резонанса через месяц после инцидента – 16 октября.

Биатлон IBU запретил Павловой круто надевать винтовку – иначе дисквал 3 ЧАСА НАЗАД

Суд признал Андрея и Сергея виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Им дали по 14,5 лет колонии строгого режима, с обоих взыскали ущерб в размере 5,4 миллиона рублей.

Ход делу дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сообщений в медиа, что Шилова со Шмелевым не задержали сразу после избиения приятеля из-за связей родителей одного из подозреваемых. Мать Шилова – бывшая судья и член коллегии адвокатов, отец – председатель местного совета депутатов.

Дмитрий Сисигин занимался биатлоном в юности. По данным RT, он выступал на юношеских соревнованиях и занял предпоследнее место. В Союзе биатлонистов России прокомментировали, что фамилии Сисигина не числится в базах спортсменов с 2009 года.

Биатлон Каминский: «Тредбан – штука хорошая, но все-таки не лыжи» 01/07/2021 В 15:21