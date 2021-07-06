В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили запрет Евгении Павловой надевать винтовку после огневого рубежа особым образом.

«Судьи и официальные лица IBU сообщили Евгении Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований», – приводит слова представителя пресс-службы IBU агентство ТАСС

Ранее в инстаграме Павлова опубликовала видео, где она надевает винтовку, очень эффектно проворачивая ее вокруг оси, перед тем как закинуть оружие за спину.

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Биатлонистка сказала, что уже два месяца пытается переучиться закидывать винтовку по-другому.

Павлова – двукратная чемпионка Европы. По итогам сезона-2018/2019 IBU признал Евгению лучшим новичком.

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