Биатлонист Эдуард Латыпов и футболист Андрей Аршавин вступили в дискуссию об успехах сборной России по биатлону. Аршавин высказал свое мнение по поводу промахов спортсменов на огневых рубежах.

«Это точно Латыпов? Если сейчас выстрелит в нашу сторону и промахнется, то это он. Почему вы только в чужие мишени попадаете? Отстрелялись – и такие: «Ой, нам пять кругов бежать». Почему?», – спросил футболист.

Латыпов достаточно спокойно ответил Аршавину и обнадежил всех болельщиков биатлона.

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«В чужие мишени мы не попадаем. Мы попадаем в свои. Бывают, конечно, промахи, но это все исправимо. Думаю, в этом году вы увидите другую картинку», – сказал Эдуард Латыпов.

Аршавин – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Латыпов – призер чемпионатов мира и Европы в эстафетах.

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