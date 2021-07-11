Биатлонист Эдуард Латыпов и футболист Андрей Аршавин вступили в дискуссию об успехах сборной России по биатлону. Аршавин высказал свое мнение по поводу промахов спортсменов на огневых рубежах.
«Это точно Латыпов? Если сейчас выстрелит в нашу сторону и промахнется, то это он. Почему вы только в чужие мишени попадаете? Отстрелялись – и такие: «Ой, нам пять кругов бежать». Почему?», – спросил футболист.
Латыпов достаточно спокойно ответил Аршавину и обнадежил всех болельщиков биатлона.
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«В чужие мишени мы не попадаем. Мы попадаем в свои. Бывают, конечно, промахи, но это все исправимо. Думаю, в этом году вы увидите другую картинку», – сказал Эдуард Латыпов.
- Аршавин – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
- Латыпов – призер чемпионатов мира и Европы в эстафетах.
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