Русская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала выступление в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Маргарита пришла к финишу четвертой.

«На последнем круге кричали тренеры, вели, но это уже от меня зависит, в каком я состоянии. Я сделала все, что могла – тут кричи, не кричи, я все равно выкладываюсь полностью.

Сил не осталось вообще на финиш.

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Не знаю, есть ли тут призовые за четвертое место. Мне сейчас мама написала – она переезжает в новую квартиру. Говорит: «Маргарита, нужен телевизор».

Я говорю: «Мама, купим в сентябре». Я бегу и понимаю, что нужно зарабатывать на телевизор», – сказала Васильева в эфире «Матч ТВ».

В спринте победила Моника Хойниш-Старега из Польши.

Второе место взяла Маркета Давидова из Чехии, а третье – представительница Словении Полона Клеменчич.

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