Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о трудностях, возникших с оформлением российских спортсменов, которые хотели выступить на Nordic Festival – турнире, который организует прославленный француз.

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«В последние несколько дней у нас возникли некоторые трудности с российскими спортсменами, которые прививались вакциной «Спутник», не одобренной в Евросоюзе. Нам пришлось искать замену участникам из России. Было бы слишком затруднительно заставлять их садиться на 10-дневный карантин из-за одного дня соревнований», – приводит слова Фуркада Le Messager

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На фестиваль был заявлен российский биатлонист Карим Халили, также сообщалось об участии лыжника Александра Большунова, но он заранее отказался от поездки.

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Nordic Festival – традиционный лыжероллерный фестиваль имени Фуркада, он пройдёт в Анси (Франция) с 3 по 5 сентября.

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