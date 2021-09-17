Антидопинговая инстанция Спортивного арбитражного суда отстранила латвийского биатлониста Андрея Расторгуева на полтора года.
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Дисквалификация на 18 месяцев наложена за «три флажка»: биатлонист трижды в течение года не уведомил допинг-офицеров о своем местонахождении. Срок начинается с 11 марта – даты временного отстранения от соревнований, сообщается в релизе CAS по информации «Р-Спорт».
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  • Андрей Расторгуев – трехкратный чемпион Европы.
  • В его активе два личных подиума на Кубке мира.
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