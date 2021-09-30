Биатлонный сезон еще не начался, как уже вспыхнул первый скандал. Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё выпустили совместную автобиографию «Братская сила». Одна из глав книги посвящена Александру Логинову и его победе в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Тарьей нелицеприятно отозвался в адрес российского спортсмена и припомнил ему допинговое прошлое.

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Что написал Бё-старший в автобиографии?

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«Я провел гонку жизни: закрыл все мишени, яростно помчал к финишу и боролся за золото. На финише я опередил Йоханнеса на одну секунду, а этого обычно достаточно для выигрыша: последние два года он был лучшим в мире. Но результат на табло показал, что я отстал от сильных французов – Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе.

Я был зол не поэтому – я вполне мог смириться с бронзой в спринте. После такой сильной гонки это было сродни победе. Но тут появился спортсмен, который не заслужил право быть здесь. Этот мошенник, россиянин Александр Логинов, выиграл золото. И отбросил меня на четвертое место, еще одно четвертое место. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело», – написал Тарьей Бё в книге.

Тарьей Бё, Норвегия, ЧМ-2020 Фото: Getty Images

Позже Тарьей и Йоханнес дали комментарий Dagbladet , где прояснили отрывок с обвинениями в отношении Логинова.

– Когда я потерял ту медаль, мне захотелось поделиться своими сокровенными мыслями по этому поводу. Для меня всегда было важно оставаться честным и говорить то, что думаю. Я чувствовал огромную поддержку в этом отношении. Мы, спортсмены, очень озабочены тем, чтобы все соревновались на равных. Случаи сознательного употребления допинга мы воспринимаем не просто как юридический факт. Мы выступаем исключительно за чистый спорт. Тяжело принять поражение от того, кто нарушал правила, – сказал Тарьей Бё.

– Вы разговаривали об этом с Логиновым?

– Нет, такого приглашения от него мы не получали. Мы предлагали ему это сделать и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы каждый в мире мог услышать, что он думает. Но он хранит молчание, и тогда появляются реплики с нашей стороны. Мы считаем немного стыдным то, что он ничего не говорит, – заявил Йоханнес.

Dagbladet отметили, что попытались взять комментарий у Александра Логинова, но связаться с российским биатлонистом не получилось.

Кто-то ответил братьям Бё?

Высказывания Тарьея и Йоханнеса в адрес Логинова прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Думаю, Тарьею Бё надо успокоиться в этом плане – что было, то было. Норвежцы и про меня пытались писать, что я на допинге выступал. Тор Свенсбергер писал, что Тихонов выступал на допинге. Я ему ответил: «Прощаю за серость». Я их обыгрывал, чесал как в хвост и в гриву, расправлялся как хотел, а им это не нравилось.

Вы сначала разберитесь в своем огороде со своими исключениями, потом уже нас обсуждайте. Хамье, что тут еще сказать. Они очень часто показывают свою непорядочность и хамский характер. Хватит ссылаться на нас и на все остальное», – приводит слова Тихонова Sport24

Александр Тихонов Фото: Imago

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова считает, что гадить и поливать грязью российских спортсменов – в крови у норвежцев.

«В мое время они были наглые на лыжне, били по палкам. А сейчас называют нас мошенниками. Ну а сами чем лучше? Те еще допингисты, если их там тоже всех проверить тщательнее. У самих рыльце в пушку. Зря Тарьей Бё так сказал. Это его не красит абсолютно.

Саше я желаю не обращать внимания на подобные провокации и быть сильнее на лыжне. Ему надо сдержано себя вести и не реагировать на подобное. Не надо повторения прошлого сезона. Пусть у Логинова все сложится, желаю ему крепости духа и побед, чтобы все завистники заткнулись», – сказала Резцова.

Заступился за Логинова и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он припомнил норвежцам терапевтические исключения и истории с астмой.

«У лузеров всегда должно темнеть в глазах. Это их слоган. Сначала пусть вся эта норвежская бригада разберется со своей астмой, а потом говорят про какую-то честность и справедливость. Здесь как в криминальных взаимоотношениях людей с законом – Логинов отбыл свое наказание, значит, он чист. Конечно, Александра эта ситуация не красила и оставляет много вопросов. Но, раз уж так получилось, он отбыл весь свой срок, и это не решать каким-то братьям Бё – должен он соревноваться или нет.

Вообще-то, существует закон, который все должны исполнять вне зависимости от того, сколько медалей. Он чист перед законом, поэтому имел право на участие в ЧМ. А лузеры пусть плачут себе в жилетку и смотрят в исторический документ, где Логинов – чемпион мира в спринте. В чем причины таких продолжающихся высказываний норвежцев? Это же известный прием: лучшая защита – нападение. Они чувствуют за собой неправоту и шлейф астмы, но это только вершина айсберга.

Александр Логинов Фото: Getty Images

Думаю, у них такие огромные разрешенные списки для употребления запрещенных препаратов, что если об этом узнают, то весь мир содрогнется. Им надо как-то реабилитироваться, поэтому они и нападают, то есть защищаются. Нормальные люди молчат и просто выступают. Логинов чист перед законом. Даже WADA не может ничего найти, поэтому он абсолютно законный чемпион. А норвежцы пусть дальше плачут под одеялом», – заявил Васильев.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что обвинять спортсмена по каким-либо прошлым причинам нельзя – Александр уже отбыл допинговое наказание.

«У него сейчас берут допинг-тесты чаще других спортсменов, поэтому о справедливости результата не может быть и речи. Не ему решать, кто должен был быть на первом месте.

Есть результат, анализ допинг-контроля, поэтому здесь не должно быть никаких обсуждений. Не знаю, смирился он с этим поражением или нет, но я считаю, что это неправильно – делать такие высказывания. Пусть он тогда становится спортивным чиновником и определяет правила», – сказал Чепиков.

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