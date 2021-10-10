Чемпион мира Александр Логинов рассказал, что он думает об упоминании своего имени в автобиографической книге норвежцев Бё, вышедшей в сентябре 2021 года. В ней Тарьей заклеймил Логинова «русским мошенником».

«Обсуждают ли книгу братьев Бё в кругу моего общения? Нет, но я слышал о ней.

Если бы меня как-то задевало, что обо мне думают братья Бё, я бы, наверное, эту книгу прочитал. Или как минимум проявил бы к ней интерес», – сказал Логинов в интервью RT

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Допинг-проба Логинова, взятая в ноябре 2013 года дала положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина. 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Все его результаты, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

Йоханнес Бё после выхода книги отметил, что многие биатлонисты неоднократно призывали Логинова публично высказаться о ситуации.

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