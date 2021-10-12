Международный союз биатлонистов аннулировал результаты российской спортсменки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом стало известно из финишных протоколов IBU, обновленных 29 сентября.

Сообщается, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета. Ранее биатлонистку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Теперь на пьедестале женской эстафеты – сборные Украины, Норвегии и Чехии.

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В Сочи Зайцева взяла серебро в женской эстафете, стала 28-й в спринте, 11-й в пасьюте, 15-й в индивидуальной гонке, 23-й в масс-старте и пятой в миксте.

В женской эстафете с Зайцевой выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина.

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