Международный союз биатлонистов аннулировал результаты российской спортсменки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом стало известно из финишных протоколов IBU, обновленных 29 сентября.
Сообщается, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета. Ранее биатлонистку дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Теперь на пьедестале женской эстафеты – сборные Украины, Норвегии и Чехии.
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- В Сочи Зайцева взяла серебро в женской эстафете, стала 28-й в спринте, 11-й в пасьюте, 15-й в индивидуальной гонке, 23-й в масс-старте и пятой в миксте.
- В женской эстафете с Зайцевой выступали Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина.
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