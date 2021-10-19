В сборной Швеции по биатлону развернулась любовная драма с участием топовых спортсменов. Олимпийские чемпионы Ханна Эберг и Йеспер Нелин, которые встречались несколько лет, разошлись весной 2020-го. В данный момент Эберг в отношениях с чемпионом мира Мартином Понсилуомой. По странному стечению обстоятельств, бывшая девушка Понсилуомы Фанни начала встречаться с Нелином.

«Раньше мы были сплоченной командой, но сейчас это не так. Не знаю, станем ли мы снова друзьями. Мартин и Фанни были вместе до чемпионата мира, где он взял золото. Кажется, это все изменило. После чемпионата он уехал домой и расстался с Фанни. Потом, на Кубке мира, стало очевидно, что Мартин проявляет интерес к Ханне. Узнав это, я почувствовал себя неважно. Мы с Фанни много разговаривали об этом, и это помогло нам обоим. Мы тоже нашли друг друга. Ханна, вероятно, захочет добавить что-нибудь. Но это они начали. У нас была чертовски сплоченная команда. Сейчас я бы не сказал, что это так. Но мы по-прежнему тренируемся вместе», – приводит слова Нелина Aftonbladet

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Эберг взяла семь медалей чемпионата мира, а также золото и бронзу на Олимпиаде-2018.

Йеспер Нелин – победитель ОИ в Корее в эстафете 4х7,5 км.

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