Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин рассказал про дисквалификацию за употребление допинга, как отреагировали в Корее, когда появились подозрения и помог ли кто-то в сложный период.
«Очень мягко, потому что понимали, что препарат совсем легкий. Сказали, чтобы не переживал, что отпишемся и все будет нормально. Но я знал, что будут гасить по полной еще за то, что я русский. Так и получилось.
Оказывали ли корейцы финансовую помощь? Нет. Они же тоже здесь ни при чем. СБР я не нужен, потому что в другой федерации. А корейской федерации это не нужно, потому что история из того периода, когда выступал за Россию. Получилось, что я где-то между остался», – приводит слова Лапшина «Матч ТВ».
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  • Срок действия годичной дисквалификации Лапшина за допинг 8-летней давности (капли в нос ринофлуимуцил) истек в сентябре 2021 года. Нарушение было 21 декабря 2013 года во время «Ижевской винтовки».
  • Тимофей перешел под корейский флаг в 2017 году.
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