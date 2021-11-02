В самом конце осени традиционно стартует не только лыжный Кубок мира, но и биатлонный. Первый этап начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде с индивидуальных гонок, а пока спортсмены проводят заключительные тренировочные сборы и контрольные соревнования, прикидывая степень готовности к сезону.

28 октября на сборе в Алдане биатлонисты сборной России из группы Юрия Каминского провели совместную контрольную тренировку с лыжниками под руководством Олега Перевозчикова. Они пробежали гонку на 12,9 км свободным стилем, победил в которой лыжник Иван Якимушкин.

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Иван Якимушкин Фото: Getty Images

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Первая десятка в протоколе, который очень ждали соскучившиеся по зиме болельщики, выглядела так:

1. Иван Якимушкин – 31,16;

2. Эдуард Латыпов – 31,58;

3. Даниил Серохвостов – 32,02;

4. Андрей Мельниченко – 32,07;

5. Кирилл Киливнюк – 32,19;

6. Илья Порошкин – 32,29;

7. Илья Семиков – 32,46;

8. Кирилл Стрельцов – 32,55;

9. Карим Халили – 32,58;

10. Антон Тимашов – 32,59.

Список показывает, что больших разрывов в лыжной подготовке в общем-то и нет, лидеры обеих групп пробежали уложившись результатами в две минуты, что является нормальным для такого вида соревнований. Но смутило одно: протокол в инстаграме выложил представитель сервис-бригады сборной России по биатлону Михаил Дуркин, но позднее он удалил сторис.

По итогам прикидки тренера биатлонистов Юрия Каминского попросили прокомментировать результаты.

– В Алдане вы пересеклись с лыжниками группы Олега Перевозчикова, и даже провели в четверг совместную контрольную гонку. Можете прокомментировать ее итоги?

– Я не сторонник того, чтобы раскрывать информацию такого рода. Ведь группы готовились по-разному, провели разное количество тренировок. А сторонние люди на основании каких-то цифр, которые должны оставаться внутренней информацией, будут либо ругать, либо хвалить.

Мы на этой тренировке решали свои технико-тактические задачи, определяли уровень функционального состояния. Если исходить только из этой контрольной гонки, в уровне лыжной подготовки по сравнению с прошлым годом мы сделали шаг вперед, стали немного лучше. Насколько лучше – пока говорить рано. Дальше ведь вопрос реализации всей той работы, что мы делали летом и осенью, именно она определит результат. Как были подготовлены лыжи? Мы с коллегами из лыжной сборной готовили лыжи одним парафином, но бригады смазчиков у каждой команды были свои. Температура стояла от 0 до +1. Длина дистанции получилась практически 12,9 км. Для меня самым важным было посмотреть на уровень подготовки спортсменов, и я его увидел.

Еще на 1 ноября у нас запланирована уже чисто биатлонная контрольная тренировка. Наверное, обойдемся без лыжников, у нас оружия на всех не хватит (смеется). На самом деле, они уже закончат сбор и уедут, не успеем мы с ними посоревноваться в биатлоне, – привел слова Каминского официальный сайт СБР.

1 ноября биатлонный контрольный спринт прошел по плану, победил Антон Бабиков, которому в соревновании с лыжниками немного не хватило, чтобы попасть в десятку, он занял тогда 13-е место. Протокол тоже появился в свободном доступе, он выглядел так:

Антон Бабиков Фото: Getty Images

1. Антон Бабиков – 27,39 (1);

2. Эдуард Латыпов – 0,01 (1);

3. Кирилл Стрельцов – 0,25 (1);

4. Карим Халили – 0,29 (1);

5. Михаил Первушин – 1,40 (1);

6. Андрей Вьюхин – 1,41 (2).

Юрий Каминский прокомментировал итоги спринта в обычном рабочем режиме, не ссылаясь на то, что это тренировка и он не сторонник разглашения информации:

– Тренировка прошла, теперь занимаемся анализом, где планируем выявить слабые места в технике, тактике прохождения дистанции. Определяем функциональные способности, которые сейчас довольно низкие, потому что ребята устали. Конечно, у нас идет 21-й день на сборах. Естественно, наберется три дня отдыха между этим и следующим сбором. Пофамильно называть не хочу, потому что сегодня добавляет один, завтра – другой, – привел слова Каминского «Матч ТВ».

Но в общем здесь тоже нет никаких странностей, если бы не появившаяся позже информация о том, что Союз биатлонистов России сделал замечание члену сервис-бригады мужской сборной России Михаилу Дуркину за публикацию результатов контрольной тренировки группы Юрия Каминского, об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу СБР.

– Члену сервис-бригады сделали наказание, так как не стоит выкладывать какие бы то ни было результаты на публику. Это точно не работа сервисмена, – сказано в сообщении.

Так почему не хотели разглашать информацию, ведь результаты никаких сенсационных открытий не несут или дело только в том, кто ею поделился? В лыжных гонках результаты контрольных тренировок в сторис выкладывают и аналитик Анатолий Волков, и тренеры Сергей Турышев и Егор Сорин, за что не следует никаких нареканий.

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