Тирил Экхофф и Ингрид Тандреволд – две звездные норвежские биатлонистки, поднимавшиеся по ходу прошлого сезона на первую строчку общего зачета Кубка мира. Более молодая Ингрид провела в желтой майке всего одну гонку и по итогу заняла седьмое место, тогда как ее старшая подруга Тирил до последнего боролась с итальянкой Доротеей Вирер за «Большой Хрустальный глобус» и уступила совсем немного.

В августе прошлого года они запустили аудиоподкаст Kant Ut («Непрошедший габарит»), в котором открыто и с юмором говорят о том, о чем обычно не принято рассказывать: о женских циклах, проблемах с лишним весом и даже мочеиспускании во время гонки. Ну, и конечно, о соперниках. И вот в последнем выпуске подкаста Экхофф сообщила, что боится российских соперниц из-за «чрезвычайно сучьего взгляда».

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Это произошло, когда Экхофф и Тандревольд обсуждали, как у них происходит общение со спортсменками из других стран. Екатерину Юрлову они посчитали милой, чего не смогли сказать о других русских биатлонистках.

«Есть Екатерина Юрлова. Она чудесная, просто невероятно милая», – заявила Тирил.

«Да, она и правда замечательная. Остальные российские биатлонистки практически не говорят на английском», – поддержала ее Ингрид.

«И у них обычно чрезвычайно сучий взгляд, так что я просто-напросто пугаюсь», – припечатала Экхофф.

Тирил Экхофф Фото: Imago

Сболтнув, девушки продолжили весело обсуждать других соперниц. Например, Вирер, которую назвали человеком настроения, хотя тоже в целом милой. Но неосторожное высказывание не осталось незамеченным в России.

«Экхофф правильно делает, что переживает. Мошенники всегда должны себя чувствовать неуютно – когда человек мошенничает, он должен оглядываться. Это неудивительно – такое состояние есть у большинства норвежских биатлонистов и лыжников, которые под прикрытием болезней используют легальный допинг. А значит, воруют чужие медали.

Откуда у Экхофф такие мысли? Это известный прием: лучшая защита – нападение. Чтобы отвести от себя подозрения, нужно нападать на русских. А мы же видим, что Бьорген сдала положительный допинг-тест. Интересно, почему никто не отреагировал на это? Это называется угадай с трех раз. И до норвежских биатлонистов очередь дойдет, ведь ничего тайного, что не оказалось бы явным. Мы обязательно когда-нибудь узнаем, на чем норвежские биатлонисты выигрывали свои медали. Они это чувствуют, поэтому переводят акцент на нас. Проблема только в зеркале, не надо искать на стороне, ищите у себя.

Конечно, существует некий дискомфорт от того, что наши спортсмены в большинстве не знают английский. Это никак их не оправдывает. Английский язык нужно знать, потому что мир поменялся. Но это не говорит о том, что мы какие-то закрытые. Если бы на норвежцев было такое давление и абсолютно мировая несправедливость, я бы посмотрел какие они были бы открытые и коммуникабельные. Им зеленый свет включен на употребление допинга, поэтому они такие жизнерадостные. Поэтому это высшая степень лицемерия со стороны Экхофф и норвежцев», – заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по информации Sport24.

Ингрид Тандревольд Фото: Getty Images

Не обошла тему допинга в своем комментарии и трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова, хотя норвежки ни словом не обмолвились о запрещенных препаратах. Кстати, ни одна из них антидопинговых правил не нарушала.

«Помните, Бьорген в своей книге говорила о том, что принимала допинг. Экхофф из той же серии, видимо. Какие могут быть заявления от потенциальных допингистов? Нас все время осуждали, что мы какие-то не такие, а они все чистые и правильные. Для наших спортсменок такие слова и осуждение – плюс. На Экхофф вообще не нужно обращать внимание, она недостойна реакции. Мы должны держать и защищать свое лицо, быть выше этого», – сказала она Sport24.

Лучшая защита – это нападение?

Допинговые объяснения Марит Бьорген, на которые ссылаются Васильев и Резцова, выглядят правдой. Но есть причина ей не верить.

А вообще слово – не воробей, как говорится. Сервисмена сборной России по биатлону наказали за разглашение лишней информации.

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