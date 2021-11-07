Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, является ли справедливой нынешняя система отбора в команду, может ли спрогрессировать Светлана Миронова, как добиться взаимопонимания с Матвеем Елисеевым и стоило ли оставлять его в сборной после многократных нарушений дисциплины, а также есть ли у русских биатлонистов шансы на медали предстоящей Олимпиады в Пекине.

– Анатолий Николаевич, справедлива ли нынешняя система отбора, где, к примеру, в мужской сборной России пять человек из шести уже точно знают, что поедут на Кубок мира?

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– Я считаю, что в основе должен стоять спортивный принцип. Тот факт, что пять человек у мужчин заранее определены, не совсем правильный. В основе формирования состава должно быть нахождение в топ-25 по Кубку мира. Остальные места должны набираться, исходя из результатов контрольных стартов и текущей формы. Вспомните, когда Владимир Драчев в первый год правления сделал эксперимент с открытым отбором в сборную. Мы допустили 25 человек к контрольным гонкам, все они отбирались на равных условиях. В итоге все сильнейшие попали в сборную. Женская команда поднялась очень сильно, при том, что состав поменялся серьезно.

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– Та система отбора не всем нравилась.

– Поначалу некоторые ее критиковали, это так. Может быть, она не была идеальной, но отбираются в конечном счете все равно сильнейшие. Конечно, одно место может быть на личное усмотрение тренера, а в женской сборной, посмотрите, тренер сейчас пытается решить вообще все. Но каждое решение необходимо обосновать. Допустим, мы хотим взять условного спортсмена Сидорова. Почему? Потому что он молодой, у него быстрые ноги. Давайте дадим ему возможность попробовать свои силы на Кубке IBU. Если он на контрольных стартах был близко, почему бы не дать шанс. Одно место на усмотрение тренера должно быть, но не для того, чтобы давать карт-бланш спортсмену по неизвестным причинам.

Матвей Елисеев Фото: Getty Images

– У Елисеева снова возникли проблемы с дисциплиной в это межсезонье. Когда вы были главным тренером, у вас были недопонимания с Матвеем?

– До такого, как было у Матвея с Юрием Каминским, у нас с ним не доходило. У них была настоящая перепалка. Мы его убеждали в том, какую именно работу надо делать. Даже с его отцом разговаривали и решали вместе вопрос о том, как надо работать. У него была тенденция к увеличению интенсивности, поэтому он проводил свои личные тренировки. Мы старались все равно его контролировать – лактат, другие показатели. Не было такого, что он уходил с того места, где стояли тренеры и начал делать все по-своему. Да, были шероховатости, но результат в целом он показывал хороший.

– То, что его оставили в команде после инцидента с Каминским, правильно?

– Он уже не первый сезон попадает в топ-25, выполняет критерии. Но, конечно, его подготовку надо контролировать, и он должен обязательно участвовать во внтурикомандных тестах. Не отборах именно, а тестах. В мое время он проходил эти тесты по скорости, все было в порядке. Тот же Каминский – далеко не новичок, у него есть опыт, какие-то наработки. У тренера создается база данных по этапам подготовки, с помощью которых они анализируют, на что способен спортсмен на тренировках и во время соревновательного процесса.

– Получается, что тренировочный процесс Елисеева необходимо было согласовывать с его отцом?

– Скорее наоборот. Отец принимал активное участие в убеждении сына, что надо выполнять ту работу, которую предлагают тренеры. Могу сказать, что отец стоял на нашей стороне.

– В женской сборной Михаила Шашилова критикуют за то, что он слишком активно пытается протащить в команду людей из своего региона?

– Я приверженец того, чтобы тренеры сборной были независимыми от регионов. Все спортсмены должны иметь равные шансы на попадание в команду и стоять на одном уровне при выборе кандидатов. Не должно быть такого, что это «мое», а это «не мое». Нельзя работать только со «своими», когда ты тренер национальной сборной.

Светлана Миронова Фото: Getty Images

– Верите ли, что Светлана Миронова все же сможет наладить стрельбу и добиться прогресса в результатах?

– По Мироновой сложный вопрос, потому что она уже является возрастной спортсменкой, которая давно должна была научиться стрелять. Если она вернется на те скорости, которые показывала в сезоне 2018/19, к примеру, от нее можно ждать хороших результатов. Но если она будет по скорости как в прошлом году, то таких спортсменок у нас хватает.

– Как вы считаете, есть ли у нас шансы на медали на Олимпиаде?

– В эстафете вполне можем рассчитывать на награды. Мы можем собрать ровную команду из четырех человек, а по поводу личных гонок будем смотреть на первые этапы Кубка мира. В первую очередь, нам нужна скорость, мы очень сильно отстаем от лидеров в этом компоненте. Был Логинов, который бежал в темпе сильнейших, но в прошлом сезоне у него был спад. Мне очень нравится Даниил Серохвостов, он отлично бежал на летнем чемпионате страны. На снегу он тоже показывал высокую скорость, ему главное решить вопрос со стрельбой. Если он сохранит скорость, у нас появится быстроногий спортсмен. На уровне Латыпова.

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