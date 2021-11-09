В мужской сборной Украины по биатлону – серьезные проблемы с коронавирусом: команда попала на изоляцию, находясь на предсезонных сборах в норвежском Бейтостолене. Теперь некоторые спортсмены могут пропустить первые этапы Кубка мира.

Информация появилась на сайте федерации биатлона Украины. Приехав на предсезонный сбор, спортсмены и тренеры контактировали с носителем коронавируса, а затем у представителя команды (его имя не разглашается) выявили наличие COVID-19. Спортсменов с отрицательными тестами отправили на изоляцию – они выходят на тренировки только утром и вечером, чтобы не пересекаться с биатлонистами и других сборных.

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Сообщалось, что у биатлонистов нет симптомов заболевания, а через семь-восемь дней они вернутся к привычному тренировочному графику. Но на следующий день президент украинской федерации Владимир Брынзак поменял показания. Оказалось, что у некоторых спортсменов все же были симптомы – и им придется пропустить два стартовых этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

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Дмитрий Пидручный Фото: Getty Images

«Ситуация такова, что решение меняется каждые пять минут или час. Последнее, о чем мы общались с тренером – спортсмены, у которых были симптомы, не будут участвовать в первых двух этапах. После сбора они поедут сразу в Обертиллиах и будут там готовиться к Хохфильцену, к третьему этапу, чтобы успеть привести себя в порядок, потому что сейчас не тренировались», – заявил Брынзак.

Женская сборная из-за карантина у мужчин завершила сбор досрочно и переехала в Шушен на три дня раньше запланированного. Под руководством Григория Шамрая среди прочих тренируются олимпийские чемпионки Сочи в эстафете Юлия Джима, Елена Билосюк (в девичестве – Пидгрушная), Вита и Валя Семеренко.

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