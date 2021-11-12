Австриец Доминик Ландертингер завершил карьеру в апреле 2020 года. Обошлось без громких заголовков: Ланди уходил в статусе 32-летнего середнячка. В инстаграме – восемь тысяч фолловеров, в списке личных достижений – серебро на Олимпиаде в Сочи и золото на ЧМ-2009 в Пхенчхане. Это был первый чемпионат мира Доминика, он же – самый удачный.

В масс-старте за полтора километра до финиша 20-летний Ланди убрал сразу трех опытных спортсменов: Кристофа Зуманна, Ивана Черезова и, главное, Уле-Эйнара Бьорндалена. После победы признался: золото Олимпиады – его следующая мечта. Увы, она оказалась несбыточной.

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С тех пор Ландертингер провел еще две сотни гонок, взял третье место в общем зачете сезона-2012/13, но так и не стал суперзвездой. Чтобы бодаться за «хрустальные глобусы», нужна стабильность. Австриец же то мазал на стойке, то страдал от травм (последние несколько лет биатлониста мучили боли в спине). Но кое-что у Ланди было всегда – убийственный финиш.

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Норвежцы назовут главным финишером мирового биатлона Эмиля Хегле Свендсена. Российские болельщики вспомнят Антона Шипулина и сочинские разборки с Симоном Шемппом. Был и Мартен Фуркад, который не без проблем завершал эстафеты французской сборной. Теперь – факт: на последнем круге Ландертингер убирал каждого из них.

Силы отталкиваний, мощи и роста в 190 сантиметров было достаточно, чтобы потрошить любую жертву. Праймовый Ланди цеплялся за оппонента, висел у него на спине и дожидался затяжного подъема. Дальше зверел, выдавал бешеную частоту движений и огорчал даже великих с заслуженными. Он сохранял спокойствие, знал, где и когда нужно атаковать.

Число и статус оппонентов не играли роли. В Пхенчхане-2009 австриец разобрался с тремя, а четыре года спустя, в ханты-мансийском масс-старте, съел сразу шестерых. Пока уже известный победитель гонки Мартен Фуркад размахивал флагом и жал руки болельщикам, за серебро сражалась именитая компания из Ландертингера, Свендсена, Эдера, Фуркада-старшего, Бурка, Тарьея Бё и Шипулина. Доминик умчал за полкилометра до створа, а Свендсен сохранил третье место, но после финиша еще несколько минут приходил в себя. Укатанному норвежцу потребовалась медицинская помощь. Он вывез всех, но не Ланди.

Бьорндален, Ландертингер, Черезов, Свендсен – масс-старт на ЧМ-2009 Фото: Getty Images

В 2010-м, за три года до масс-старта в Ханты-Мансийске, австриец уработал и самого Фуркада. Это был Антхольц, гонка преследования. Мартен и Доминик спорили за бронзу и уезжали с последнего стрельбища вместе. Кульминация того поединка – как в дешевых хоррорах: камера показывала совсем другие события (финиш Мезотича и Пайффера), смена кадра, и Ландертингер появился на стадионе в гордом одиночестве. Фуркад поймал аж девять секунд отставания.

Вырезать из биатлона все, кроме финишного спурта – и Доминик выиграл бы гораздо больше, чем 18 личных медалей (лишь две из которых – золотые) и 21 командную. Но, прежде чем добраться до заключительного круга, нужно встать на коврик, снять винтовку и закрыть несколько мишеней, желательно пять. Не будь этих условностей, и в олимпийской битве Антона Шипулина и Симона Шемппа, России и Германии, участвовал бы еще один биатлонист. Но промах Ландертингера на стойке принес Австрии только третье место.

Ланди мог побороться: за месяц до Олимпиады он расправился и с Шемппом, и с Шипулиным в Рупольдинге. Финиш той золотой австрийской эстафеты – перформанс мастера. Симон поверил в себя, атаковал и первым выкатился к трибунам. Но все равно не сдюжил в створе и проиграл одну десятую секунды. Антон сдался сразу: как знал, что дождется Сочи и отомстит.

Австрия, Германия и Россия на подиуме эстафеты в Рупольдинге-2014 Фото: Getty Images

В апреле 2020-го Доминик завязал с профессиональным спортом, а Шипулин назвал его одним из лучших финишеров поколения. Но относительно скромная карьера Ландертингера доказывает: в биатлоне, в отличие от лыжных гонок, не так уж важен финишный рывок. Поэтому Ланди – не Клебо или Нуртуг, но ярчайший персонаж с уникальными скиллами. Вселенская несправедливость, что в инстаграме на таких подписывается всего восемь тысяч человек.

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Автор: Иван Ковальчук

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