15 ноября 18 российских биатлонисток вышли на старт первой гонки отборочных соревнований на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Открывал отборы спринт, его выиграли сразу две биатлонистки, показавшие одинаковое время 20:08 – Лариса Куклина, прошедшая дистанцию без штрафа, и Светлана Миронова, допустившая одну ошибку на стойке. Тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева также с промахом на втором рубеже и результатом 20:25. Второй гонкой отбора станет масс-старт.

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Светлана Миронова Фото: Getty Images

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Шашилов – об отборах

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов подвел некоторые итоги после окончания соревнований.

– Вчера похолодало, и сегодня некоторым девушкам пришлось непросто. Ира Казакевич, например, обморозила руки. Но ничего страшного. Да, мороз. Поэтому начало гонки мы перенесли на дневное время, потому что стартовать все равно надо, этот старт не мы придумали.

– Что-то сегодняшний спринт вам показал?

– Все девушки нормально готовы, двигаются на трассе все хорошо. К этому старту мы не подводились, не убирали ни нагрузку, ни объем, ни интенсивность, ни силовые. Нам нельзя этого делать, потому что нужно создать ту базу подготовки, которая позволит дожить до конца сезона.

– Вы здесь с 25 октября, уже три недели. Как профилировалась подготовка на этом сборе?

– Первые две недели – объем, скоростно-силовые тренировки в зале. Затем немного интервальной работы, чисто для скорости.

Лариса Куклина Фото: Getty Images

– Сколько было тренировок на соревновательных скоростях?

– Две хорошие тренировки. Повторюсь, я не имел права готовиться к этому отбору целенаправленно. Если бы сделал это – сегодня девушкам было бы полегче, стреляли бы получше. Но, думаю, что они наконец меня поняли. Поняли, что нужно много работать.

– Проясните формат отбора, пожалуйста.

– Говоря о Кубке мира – убираем всех тех, кто уже отобран, и смотрим на остальных, там есть одно место, и будем выбирать из призеров. По Кубку IBU – два человека с отбора и еще четыре решением тренерского совета. У меня было немного другое видение отбора, но правление СБР выдвинуло свои требования. Ничего страшного, как я уже говорил – у нас в принципе не так много людей, которые могут выступать за границей. Будем обсуждать.

Критика со стороны Анфисы Резцовой

Крайнее недовольство позицией Шашилова по определению состава сборной на Кубок мира выразила трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. По ее мнению, тренер продвигает «своих». Дочь Резцовой Кристина заняла в спринте пятое место, показав результат 20:30 с промахом на лежке.

Анфиса Резцова Фото: Imago

– Мы буквально позавчера общались с Кристиной, она говорила, что чувствовала себя нормальненько. То, что она больше 20 секунд проиграла Куклиной и Мироновой, это что-то странно. Даже не знаю, что там было с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми? Он уже месяц назад озвучил, что возьмет своих людей в сборную. Два часа выкладывали результаты? Это очень долго и ненормально. Это все подозрительно. Сегодня я просто не в курсе деталей произошедшего, а месяц назад на совещании я точно знаю, как Шашилов продвигал своих пятерых девочек. Должен быть честный и справедливый отбор. Я в эти результаты не верю.

Кристюша завтра все докажет, хотя на психику ей уже надавили. Ее душат и хотят отправить на Кубок IBU. По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь ее хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала. Честно. Я всегда за правду и справедливость. Пять промахов Казакевич? Он просто берет всех своих. В свое время нашу команду возглавлял тюменский тренер Леонид Гурьев. Он тащил своих тюменских, та же Оля Мельник еле гребла ногами, но ее везде брал. Так и здесь Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, никакого результата у сборной России не будет.

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