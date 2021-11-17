Пока русская элита концентрировалась на домашних отборах в Ханты-Мансийске, в Норвегии и Швеции отгремели первые старты, куда залетели почти все звезды. Прокат в Шушене и Идре – показательный: официально сезон открывает спринт в Эстерсунде 27 ноября. На гоночный уикенд до родной трассы не добрался приболевший Йоханнес Бё, а второй в мире Стурла Легрейд приехал, но провалил ходом спринт и финишировал 20-м, уступив больше минуты. Французы потонули в норвежской пучине, а прокат шведских топов Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона тяжело воспринимать всерьез – они сражались с юниорами и резервом.

Пока перспективы будущего сезона, как небо Оберхофа, туманны. Но результаты прошлого намекают на следующий расклад: фавориты – четверка норвежцев (помимо рыжего Бё и Легрейда – это Йоханнес Дале и Ветле Шостад Кристиансен), следом – французы и шведы. За их спинами – Россия, Германия и все остальные. Видимых угроз десятилетней франко-норвежской доминации вроде и нет: Йоханнес Бё отправится за четвертым Кубком мира, чтобы приблизиться к семикратному Фуркаду.

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Йоханнес Бё и Мартен Фуркад Фото: Getty Images

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Но кроме желтого биба у лидеров Кубка мира разных лет – Фуркада и Бё – общего мало. Если француз возглавлял топ эффектно и старательно, жертвуя многим ради биатлона, его конкурент норвежец – тускло и местами очень лениво. Последний сезон прошел бодро исключительно из-за схватки с Легрейдом, который неожиданно впился в первую строчку и отдал «БХГ» лишь в последней гонке, уступив 13 баллов. В предстоящем сезоне, по словам норвежских коучей, Стурла планирует пропускать этапы ради Олимпиады. К доминированию младшего Бё есть вопросы: все из-за его отношения к тренировкам и унылого лидерства.

Совсем не прыть новичка прошлого сезона, а слабая функциональная подготовка Йоханнеса сделала его позиции шаткими. Для Бё, как лидера КМ, это регулярная проблема – слабое межсезонье в преддверии важных стартов. На это он идет сознательно: после ухода Фуркада норвежец не чувствует конкуренции, рассчитывая, что затащит сезон на классе и опыте. В прошлом он позволял себе выйти на тренировочную трассу всего четыре раза за почти две недели и лишь однажды взять в руки винтовку, много и часто пропускал гонки по ходу сезона по семейным обстоятельствам. Невозможно представить, чтобы своим преимуществом так когда-то злоупотреблял француз.

Казалось, подобные паузы при опыте и навыках Йоханнеса представляют опасность лишь в двух случаях – срыва диеты или режима сна. Но отчасти они отразились на стрельбе – процент точных попаданий на стойке уменьшился с 93% в сезоне-2018/19 до 89% год спустя. А в концовке сезона-2020/2021 он вовсе рухнул до 81%. Общая статистика стрельбы также снизилась почти на 7% – с 92,1% до 85,2%. Проблема не в прикладе, о котором много говорит сам норвежец: регресс Бё в стрельбе начался еще до экспериментов с винтовкой.

Мартен Фуркад Фото: Getty Images

«Я сказал ему, что изменения – это риск. Нужно было что-то сделать и перестать зацикливаться на этом. Но как только появлялись промахи, он сам задавался вопросом, поэтому никогда не был уверен в своей стрельбе», – говорил тренер Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе.

Скомканный в силу семейных причин прошлый сезон – жена Бё Хедда родила первенца – сказался и на ходе Йоханнеса. Хоть он до сих пор и обладает лучшей скоростью на КМ, в конкретных гонках преимущество на лыжне становится менее ощутимым, чем двумя годами ранее. О чем говорят частые сбои на последних кругах. Бё не хватает на всю дистанцию: на это указывают заваленные круги в пасьютах. На ЧМ в Поклюке-2021 Самуэльссон переиграл уже умершего на трассе норвежца. Йоханнес взял бронзу, отдав шведу в створе 0,8 секунды. Раньше норвежец за 800 метров до финиша убегал от прямых конкурентов и выкатывал к финишу с запасом.

«Я не очень хорош тактически на последнем круге в подобных ситуациях. Занервничал, потому что не совсем уверен в спурте. Поэтому вышло средне. Себастьян – мощный и взрывной парень. Он обыграл меня, как и в Оберхофе. Я пытался стряхнуть его по ходу, а стоило, наверное, отсидеться за спиной».

Чуть раньше дуэль финишного круга Бё проиграл на декабрьском этапе КМ-19/20 в Контиолахти. Было схожее падение скорости на последних метрах: норвежца обогнал совсем не претендующий на звание спринтера француз Фабьен Клод.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Помимо стопроцентной отдачи, Йоханнесу не хватает шарма Мартена Фуркада. Болельщикам только и остается вспоминать прелесть финиша спиной, неудавшееся рукопожатие, раздачу медалей детям, победные прыжки на подиуме, провокационно поднятый палец после заключительной стрельбы или хитрые приемы на трассе. Выходкам Фуркада посвящались тексты и сотни комментариев. Они и создали противоречивый образ лидера биатлона – местами вспыльчивого, но рассудительного.

Мартен был жаден до всего, что происходит в его спорте – активно сотрудничал со спонсорами, раскручивал биатлон вне Франции, писал книги, снимался в музыкальных роликах, устраивал спортивные фестивали. Каких-то восемь лет назад Йоханнес также работал на промоушн: в компании с братом любил похохмить и поболтать с журналистами, угнать машину или снять штаны перед телекамерами, как на финале КМ в марте 2013-го в Ханты-Мансийске.

Сегодня единственным шансом приковать к себе внимание биатлонного мира стала выпущенная автобиографическая книга «Братство». Тарьей и Йоханнес Бё упомянули о победе Александра Логинова в спринте на ЧМ-2020 в Антхольце и назвали россиянина мошенником, напомнив всем о его допинговом прошлом.

«Мы предлагали ему обсудить это с нами и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы каждый в мире мог услышать, что он думает. Но он хранит молчание, и тогда появляются реплики с нашей стороны. Мы считаем немного стыдным то, что он ничего не говорит», – заявил Йоханнес.

Александр Логинов Фото: Getty Images

Медиа с удовольствием разобрали горячие отрывки на цитаты, чем вынудили местных экспертов – Александра Тихонова, Анфису Резцову, Дмитрия Васильева – заступиться за русского. Однако своевременный релиз кажется лишь поводом напомнить о себе, ведь Бё никогда не считался лицом антидопинговой комиссии.

Изменения в характере олимпийского чемпиона Бё ощущают и коллеги. Эмильен Жаклин обошел норвежца в гонке преследования на четвертом этапе КМ-2020/21 в Хохфильцене – на последних метрах гонки оба вцепились друг в друга, и никто не смог вырваться вперед. Йоханнеса вновь сделали на заключительной прямой: француз выгрыз 0,4 секунды. «После финиша мы поговорили о гонке. Это другой Йоханнес, который задает себе вопросы. Я искренне сказал ему то, что думаю. Честно говоря, меня раздражает, когда на трассе меня пропускают. Это Йоханнес Бё, а не молодой норвежец. С его стороны это не признание слабости. Просто он скучает по конкуренции с Мартеном Фуркадом», – сказал Жаклин.

Возможно, новый триггер в лице Стурлы Легрейда взбудоражит Йоханнеса на полноценную работу в межсезонье и на трассе Кубка мира. Иначе праймовые Саша Большунов и Йоханнес Клебо затмят биатлон в канун Олимпийских игр.

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