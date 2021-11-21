Российский биатлонист Александр Поварницын считает, что биатлон популярнее лыжных гонок из-за фактора непредсказуемости.

– Следите ли вы за лыжами, за стартами Саши Большунова и Сергея Устюгова?

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– Да, конечно, наши фавориты-зимники – это лыжные гонки. Нам, как биатлонистам, интересно наблюдать за Сашей и Сергеем, они фавориты зимней Олимпиады. Уступает им биатлон или нет, не знаю. Но рейтинги говорят, что наш спорт популярнее лыжных гонок на данный момент.

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– Но успехи русских в лыжах намного эффектнее.

– В первую очередь, биатлон – это по большей части шоу, он не такой предсказуемый, как лыжные гонки. Потому что все-таки у нас еще есть стрельба как решающий фактор, который оказывает большое влияние на результат. В лыжных гонках можно заранее определить победителей и призеров. Там нет такого сильного вмешательства в происходящее.

– Как оказалось, и на дистанции биатлонисты не обязательно хуже лыжников? Что продемонстрировала контрольная совместная тренировка лыжников и биатлонистов.

– На контрольных тренировках в начале сезона нет смысла сравнивать и делать анализ, какая группа сильнее. Мы же не знаем, на каком инвентаре кто бежал. Не знаем, какие задачи перед ними стояли. Это вывод, основанный, можно сказать, ни на чем. Но по моим ощущениям чисто физически, в плане лыжного хода, сейчас биатлон не такой слабый. Мы вполне способны конкурировать с лыжниками, но не с самыми топами, – рассказал 27-летний Поварницын в интервью Eurosport.ru.

Поварницын – бронзовый призер этапа Кубка мира в эстафете.

Александр попал в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде, но выступит на Кубке IBU из-за нехватки квалификационных баллов.

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