Российский биатлонист Александр Поварницын предположил, что означают слова норвежки Тирил Экхофф о «суьчем взгляде» у некторых россиянок. Сам Поварницын общается с иностранцами и даже считает некоторых приятелями.

– Каждый раз, проходя, допустим, мимо раздачи на обедах, мы сталкиваемся со сборной Беларуси. Там наши знакомые, поэтому мы часто можем поговорить на отвлеченные темы. Также на трассе пересекаюсь со знакомыми из сборной Германии. Тем же спортсменам моего возраста, с которыми я бегал на юниорах, очень интересно, где я пропадал в последнее время. Парой фраз перекинуться можно.

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– С Бенедиктом Доллем, например?

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– Он все же старше. Это больше возраст Саши Логинова. Мои же приятели – Лукас Фрацшер и Никлас Хомберг. Мы бегали на одних соревнованиях еще на юниорах. Выходя на старт, они уже не видят основных соперников. Тогда и возникают вопросы.

– Тирил Экхофф, например, опасается иногда русских. В подкасте она сказала, что у девушек сборной России «сучий взгляд». Это наговоры или все-таки дело в менталитете?

– Думаю, это не совсем менталитет. Скорее, воспитание конкретного человека. От нас зависит: если человек воспитан быть открытым, он и будет разговаривать со всеми, делиться информацией. В ином случае вряд ли стоит ждать от него приветливых улыбок. Я не думаю, что они имели в виду всю команду. У нас есть девчонки, которые очень легко идут на контакт. У некоторых же банально не хватает знания языка, и потому барьер, – рассказал 27-летний Поварницын в интервью Eurosport.ru.

Поварницын – бронзовый призер этапа Кубка мира в эстафете.

Александр попал в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде, но выступит на Кубке IBU из-за нехватки квалификационных баллов.

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