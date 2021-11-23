12 дней в Поклюке в начале года изменили жизнь 24-летнего Стурлы Легрейда. На первом же взрослом ЧМ он взял четыре золота. Чудом можно назвать и его 10 побед в сезоне – так из юниоров еще никто не выстреливал. Легендам биатлона приходилось пахать годами до первого триумфа, когда таланту из Норвегии достаточно освоить заимствованные у каждого из топов преимущества.

«Я всего лишь Стурла из Норвегии. Сравнивать меня с кем-то из этих парней – безумие. Не знаю, как это описать. Я чувствую, что у меня еще многое впереди. Абсурдно было бы говорить сейчас о подобных достижениях», – скромно реагирует Легрейд на победы в прошлом сезоне.

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Стурла Легрейд Фото: Getty Images

Биатлон Бё – ленивый лидер. Ему не хватает трудолюбия и шарма Фуркада 17/11/2021 В 07:00

В Словении скромник стал лишь четвертым в истории биатлонистом, кто украсил шею золотым ожерельем из четырех медалей с одного чемпионата мира. Среди монстров решающих стартов драгоценный металл увезли домой Уле-Айнар Бьорндален в Хохфильцене (2005) и Пхёнчхане (2009), Мартен Фуркад в 2016-м в норвежском Холменколлене и Эмиль Хегле Свендсен в Нове-Место 2013 года. Неудивительно, что Легрейд вдохновлялся карьерой именно этих топов.

Во время продолжительного мононуклеоза еще во времена юниорской карьеры Стурла совсем не выходил на стрельбище или лыжню – врач оттягивал камбэк норвежца годами. Тогда он заменил очные встречи с тренерами на тотальный ресерч и изучение положительных качеств соперников. Первым под руку пациента попал фееривший на старте карьеры норвежца француз Фуркад. Подсмотреть у того было что, но Стурла сконцентрировался на стрельбе и подходе к рубежу. Он месяцами по видео из ютьюба рассматривал маневры Мартена при изготовке и встраивал их в будущий план тренировок – копировал, конечно, не слепо, а подгонял под себя.

«Пока не мог тренироваться, потратил много времени на изучение Мартена Фуркада и его изготовки при стрельбе. Я стараюсь копировать лучших и, пересмотрев его ранние гонки и изучив, как изготовка менялась, нашел полезные вещи, которые теперь использую сам. Мелкие детали.

Фуркад – сама стабильность, он справлялся с любыми условиями. Подходя к рубежу, всегда придумывал новый план, исходя из того, как складывалась гонка. Он очень хорош в том, чтобы адаптироваться к ситуации», – говорил Легрейд о стрелковой работе Фуркада.

Стурла Холм Легрейд, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Пройденный онлайн-курс по стрельбе принес плоды. Легрейд на Евро-2020 в Минске стал пятым в спринте и завоевал серебро в гонке преследования. Его рывок отметили выше – он оказался первым на замену заболевшему Эрленду Бьонтегору на Кубке мира в Нове-Месте в марте 2020 года. «Много слышал о праздничной атмосфере в Чехии. Но сейчас нам сказали, что этап пройдет без зрителей. Необычно, но, возможно, отсутствие такого давления дало мне преимущество», – делился Легрейд.

Уже в концовке сезона-2019/2020 в Чехии и финском Контиолахти дебютант Кубка мира допустил лишь один промах в 60 первых выстрелах. Стурла заработал его в масс-старте в Нове-Место, где к финишу пришел 15-м следом как раз за Фуркадом. Там же у него было 13-е место в спринте, а еще первое попадание в топ-10 и 11-я строчка тотала в гонке преследования по итогам стартов в Контиолахти. Победой в индивидуалке Стурла открыл прошлый сезон, а вместе с ним и череду личных викторий. О стрелковой мощи норвежца уже ходила молва. Не опровергали ее и цифры: по итогу сезона лишь одному спортсмену удалось поражать мишени в гонках точнее, чем Стурле (92,6%) – австрийцу Симону Эдеру 93,33%.

Меткостью Легрейд застолбил место в основе, что позволило на время одалживать у Йоханнеса желто-красный биб. Неожиданная битва партнеров внесла смуту в привычный график побед младшего Бё, а потому подорвала уверенность того на стрельбище. Регресс особенно сказался в концовке 2021-го, когда процент с 93 рухнул до 81. Общая статистика стрельбы также снизилась почти на 7% – с 92,1% до 85,2%. Прессинг менее титулованного Стурлы давил на Бё, который лишь в последней гонке сезоне вырвал 13 баллов в борьбе за «БХГ».

Эмильен Жаклин, Стурла Легрейд, Йоханнес Бё Фото: Getty Images

У Бьорндалена – другого легендарного норвежца, с кем Стурла так и не разделил один пьедестал, – 24-летний Легрейд позаимствовал философию в подготовке к стартам. Стать чемпионом, по мнению Уле-Айнара, можно, если быть спортсменом круглосуточно.

«Это означает, что ты спортсмен каждый час, каждый день. Важно все: когда ты ложишься, как питаешься и восстанавливаешься. И, как правило, весь день уходит на спорт. Но я стараюсь втиснуть в это учебу», – говорит Стурла.

Это подтверждают и слова коучей – фантастическое трудолюбие Легрейда пугает вечно расслабленных норвежцев-сокомандников. По возвращении домой вместо живописных кадров Осло Стурла постит в инстаграме оружейник с местной тренировочной базы. Зона пристрелки заменяет тому встречи с любимой девушкой и семьей.

«Он из тех спортсменов, которые не бывают удовлетворены. Стурла постоянно хочет быть лучше. В этом плане мне повезло с ним, так как у Легрейда всегда есть мотивация над чем-то поработать. Но с другой стороны, это опасно. За этими мелочами, когда ты думаешь над позицией и прочим, ты можешь потерять свою главную цель – закрывание мишеней», – сказал в эфире «Матч ТВ» тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе.

Показывая близкую к идеальной стрельбу, Легрейд в прошлом сезоне не парился за ход – обычно не такие меткие оппоненты редко навязывали ему борьбу в створе (его проблемным местом). Стурла не значился «норвежской ракетой», но умело раскладывал силы по дистанции и контролировал позиции соперников в течение гоночных километров. Недаром из семи личных побед на КМ четыре – в контактных битвах: пасьюте или масс-старте. «Я всегда стараюсь решить исход гонки для себя заранее – благодаря чистой стрельбе и высокому темпу на первых этапах, – потому что знаю о своем обыкновении проигрывать на последнем круге».

И тут у Стурлы есть, с кого снимать кальку – самый быстрый на Кубке мира Йоханнес – вечный оппонент хитрого норвежца. «Мне еще есть, что усовершенствовать, особенно в плане лыжного хода. Я также развиваю свои возможности, выполняя технические рабочие задачи», – говорит Легрейд.

Помимо функциональной готовности норвежец был очень крепок ментально. Это состояние дзена по ходу сезона принесла стабильность – ключевой скилл Фуркада. Семь лет подряд француз регулярно в топе не потому, что показывал сверхчеловеческие результаты на стрельбе или ходом – Мартен держал уровень: балансировал на трассе и рубеже, когда другие позволяли слабости в одном из компонентов. Норвежец, как и француз ранее, не брал все гонки, а прикатывал к финишу в топе чаще остальных. Стурла 22 раза за прошлый сезон попал в первую десятку. Больше только у Йоханнеса – 25.

Стурла Легрейд Фото: Getty Images

Секрет успеха Стурлы Легрейда в умном и зрелом копировании. Он не гонится за исключительностью, а берет только лучшее, качественно встраивает в подготовку и месяцами нарабатывает скилл на тренировках, добиваясь идеального исполнения элемента. Заимствованные навыки и природный талант норвежца делают его одним из основных претендентов на золото Олимпиады в 2022 году.

«Мне не нужно делать что-то особенное. Мне не нужно стрелять так же, как Йоханнес, или быть таким же сильным спринтером, как Жаклин. Если я просто буду делать то, что у меня хорошо получается, этого будет достаточно для достижения моих целей, – уверен Легрейд. – Речь не идет о каких-то сверхцелях: делай то, что у тебя получается, делай это хорошо, и ты добьешься успеха».

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