Биатлон лучше остальных зимних видов пережил коронавирусный сезон-2020/21 и к олимпийскому возвращается в прежний ритм. Всего проведут 10 этапов Кубка мира, и сдвоенных больше не будет, кроме первого и второго в шведском Эстерсунде. В отличие от лыж, биатлон не вернулся в Россию – награды по итогам зимы вручат в Холменколлене (Норвегия). Зато на трибуны вернутся зрители. Представляем полное расписание международного сезона, включая Олимпийские игры в Пекине.

Эстерсунд (Швеция)

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27 ноября

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Индивидуальная гонка, женщины

Индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября

Спринт, женщины

Спринт, мужчины

Эстерсунд II (Швеция)

2 декабря

Спринт, женщины

Спринт, мужчины

4 декабря

Гонка преследования, женщины

Эстафета, мужчины

5 декабря

Эстафета, женщины

Гонка преследования, мужчины

Себастьян Самуэльссон, Швеция, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Хохфильцен (Австрия)

10 декабря

Спринт, мужчины

Спринт, женщины

11 декабря

Гонка преследования, мужчины

Эстафета, женщины

12 декабря

Эстафета, мужчины

Гонка преследования, женщины

Анси (Франция)

16 декабря

Спринт, женщины

17 декабря

Спринт, мужчины

18 декабря

Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, мужчины

19 декабря

Масс-старт, женщины

Масс-старт, мужчины

Александр Логинов Фото: Imago

Оберхоф (Германия)

6 января

Спринт, мужчины

7 января

Спринт, женщины

8 января

Смешанная эстафета

Сингл-микст

9 января

Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, женщины

Рупольдинг (Германия)

12 января

Спринт, женщины

13 января

Спринт, мужчины

14 января

Эстафета, женщины

15 января

Эстафета, мужчины

16 января

Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, мужчины

Светлана Миронова Фото: Getty Images

Антхольц (Италия)

20 января

Индивидуальная гонка, мужчины

21 января

Индивидуальная гонка, женщины

22 января

Масс-старт, мужчины

Эстафета, женщины

23 января

Эстафета, мужчины

Масс-старт, женщины

Олимпийские игры (Пекин, Китай)

5 февраля

Смешанная эстафета

7 февраля

Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля

Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля

Спринт, женщины

12 февраля

Спринт, мужчины

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

13 февраля

Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, мужчины

15 февраля

Эстафета, мужчины

16 февраля

Эстафета, женщины

18 февраля

Масс-старт, мужчины

19 февраля

Масс-старт, женщины

Контиолахти (Финляндия)

3 марта

Эстафета, женщины

4 марта

Эстафета, мужчины

5 марта

Спринт, женщины

Спринт, мужчины

6 марта

Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, мужчины

Стурла Легрейд Фото: Getty Images

Отепя (Эстония)

10 марта

Спринт, мужчины

11 марта

Спринт, женщины

12 марта

Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, женщины

13 марта

Смешанная эстафета

Сингл-микст

Холменколлен (Норвегия)

17 марта

Спринт, женщины

Спринт, мужчины

19 марта

Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, мужчины

20 марта

Масс-старт, женщины

Масс-старт, мужчины

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