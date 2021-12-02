Норвежки Тирил Экхофф и Ингрид Тандревольд принесли извинения российскими спортсменам и болельщикам за недопонимание из-за слов в подкасте «Непрошедший габарит»: Тирил сказала, что побаивается российских биатлонисток, так как у них «сучий взгляд».

Экхофф: После завершения индивидуальной гонки журналисты с «Матч ТВ» спросили у меня: «Кого ты считаешь главной сучкой в российской команде?» Мне кажется, что возникла проблема с гугл-переводчиком, когда они слушали тот подкаст. Мне пришлось объяснить, что произошло недопонимание.

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Тандревольд: Являясь на 1/8 русской (прадедушка Ингрид родом из Красноярска – Eurosport.ru), я до сих пор ощущала благожелательность по отношению к себе в России. Теперь, возможно, что-то поменяется.

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Экхофф: Мне хочется принести извинения российским слушателям. Сейчас, когда я вижу русского, я становлюсь супермилой, смотрю открыто в глаза, улыбаюсь и говорю «привет». Вероятно, в последнее время я была сосредоточена не на биатлоне, а на том, чтобы смотреть русским в глаза и говорить «привет».

Тандревольд: Я попытаюсь тоже внести свой вклад. Буду смотреть в глаза русским девушкам и говорить «привет». А если они сделают что-то, что заслуживает благодарности, то – «спасибо».

Экхофф: Не знаю, как нам еще попросить прощение за то, что болтовня в подкасте превратилась в драму из-за переводчика.

Ингрид Тандревольд и Тирил Экхофф Фото: Getty Images

Тандревольд: К сожалению, мы будто бы забыли, что наш подкаст слушают.

Экхофф: Немного неожиданно, что «Непрошедший габарит» перевели на русский.

Тандревольд: Я воспринимаю это как комплимент. Скажу на случай, если они послушают и этот подкаст: мы обе считаем, что соревноваться в России очень весело.

Экхофф: Я очень скучаю по соревнованиям в России!

Тандревольд: Российские болельщики абсолютно круты. Мы хотели бы вернуться к временам соревнований в Ханты-Мансийске. Мы понимаем, что тут замешана политика, допинг и все такое, но нам там очень нравилось.

Экхофф: На самом деле мы любим Россию!

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