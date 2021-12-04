Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов жестко раскритиковал члена сборной России Матвея Елисеева за отказ стартовать на Кубке IBU.

«Я был очень удивлен, прочитав интервью Матвея Елисеева о том, что ему надо отдохнуть уже в начале сезона и поэтому он не выступает на Кубке IBU. Я впервые такое вижу, чтобы спортсмен занимал место в команде и при этом не участвовал в соревнованиях.

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Елисееву все сходит рук. В подготовительный период он не выполнял распоряжения старшего тренера и спровоцировал с ним конфликт, затем потребовал тренироваться по планам своего секретного тренера, оказался в команде без отборочных соревнований и полностью провалил первый этап. За такое он должен был быть немедленно выведен из состава сборной, готовиться на свой счет и отбираться на международные старты через «Ижевскую винтовку» на общих основаниях. Это что за звезда такая, чтобы с ней так нянчились?

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Я обращаюсь к тренерскому коллективу и к министерству спорта с просьбой выгнать Елисеева из команды, который занимает там чужое место и по-хамски ведет себя с тренерами. С этим столкнулся не только Каминский, но и его предшественники Анатолий Хованцев и Сергей Белозеров. А в каком виде он появляется в эфире? Вышел небритый, взъерошенный, словно вылетел из-под трамвая. Ты в каком виде стоишь перед всей страной?» – приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

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