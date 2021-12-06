Глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна подтвердил факт дисквалификации бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой. Спортсменка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения отсчитывается с 24 сентября 2020 года. Результаты, показанные Зайцевой с Олимпиады-2014 в Сочи и до завершения карьеры, аннулированы. Она должна вернуть все награды, медали и призовые, полученные в этот период карьеры.

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