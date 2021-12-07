Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о взаимоотношениях с партнершей по сборной Динарой Алимбековой, которая заявила, что Сола заблокировала ее в инстаграме после серебра Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Есть ли конфликт в сборной? Как сказать… В команде отличный микроклимат, на самом деле. Девчонки, парни, за исключением одного человека, общаются замечательно. Что касается Динары, не хочется это ворошить. Есть люди, которые ловят звезды. Я не хочу об этом говорить. Без комментариев», – сказала Сола.

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Беларусь стала второй в эстафете с Ириной Лещенко, Динарой Алимбековой, Еленой Кручинкиной и Анной Солой в составе. А сборная России заняла только восьмую строчку

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