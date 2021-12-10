Уход Дарьи Домрачевой из биатлона в 2018-м, как многим казалось, лишил Беларусь топового финишера – золото в эстафете Пхёнчхана затащила ходом будущая четырехкратная чемпионка Игр. На трассе и при удачной стрельбе спортсменка брала любые гонки – так она оформила хет-трик в Сочи-2014. Но после завершения карьеры сборную тащат напарницы: сначала в топе замелькала Алимбекова, бронзой в спринте на чемпионате мира в Поклюке-2021 отметилась Сола.

Смена поколений прошла практически безболезненно, и команда вновь может ухватиться за тройку в олимпийском Пекине – в Кубке наций она входит в топ-3. Но назревающий с лета конфликт вышел на пик впритык к Играм. Локальные ссоры переросли в международный скандал – девушки перестали скрывать недовольство друг дружкой. Обычно внутрикомандные разборки руинят результаты одной из напарниц и создают токсичную атмосферу. Так, например, было с Габриэлой Коукаловой и Лизой Виттоцци.

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Женская сборная Беларуси с золотом Пхёнчхана Фото: Getty Images

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Новый парень и звездная болезнь

Конфликт между Алимбековой и Солой вышел за пределы сборной после серебряной эстафеты в Эстерсунде. Анна не отметила Динару в посте о дебютной командной медали сезона, но не забыла про коллег Ирину Лещенко и Елену Кручинкину. Оказалось, Сола вовсе заблокировала Алимбекову в инсте. «Я в блоке после гонки», – ответила Динара подписчику.

Непонятно, с чем связан выпад Солы именно сейчас, в преддверии Олимпиады – конфликт тянется как минимум с лета. Но в последнее время он масштабировался и перестал был лишь междоусобицей двух прим. Есть несколько причин отдаления Алимбековой от команды. Первая – романтические отношения с капитаном мужской сборной Антоном Смольским, хотя еще в межсезонье 2020-го Динара готовилась к свадьбе с россиянином Кириллом Стрельцовым и даже планировала переезд на родину парня. Но карантин отдалил партнеров, и ребята стали видеться реже.

Динара Алимбекова Фото: Getty Images

На разрыв российско-белорусской пары повлияли и летние сборы с мужской сборной. Как признавалась Алимбекова, ей еще в детстве было комфортнее с ребятами, а на трассе и стрельбище работа с мужчинами только помогала прогрессировать. «С ними намного проще даже в обычной жизни. Я всегда дружила с мальчишками», – говорила Динара. За два года она прорвалась в десятку тотала, хотя до этого буксовала в пределах сотни. Все личные дисциплины в сезоне-2020/21, кроме масс-старта, Динара закрыла в топ-10. Взлет связан не только с функциональной, но и психологической устойчивостью – отношения с единомышленником принесли спокойствие и стабильность.

Одно «но» смущало окружающих: Смольский был женат на коллеге и бывшей биатлонистке юниорской сборной Беларуси Дарье Иеропес, которая в те годы переживала не лучший этап в жизни – лечилась от рака щитовидной железы. Его обнаружили на ранней стадии, болезнь отступила после операции и сеансов радиойодтерапии. Сегодня пара в разводе, но на тот момент одной из возможных причин уже тлеющих отношений стала Алимбекова. В декабре 2020-го тандем Динары и Антона блекло выступил на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, но завершил год новогодней вылазкой в Дубаи. К новому увлечению Динары практически все напарницы отнеслись скептически: Алимбекова только и делала, что встречала укоряющие взгляды.

Анна Сола Фото: Getty Images

Особо остро отреагировала Сола – давняя знакомая бывшей Смольского. Обиду Анна выплескивала порционно: например, не пригласила Динару на свадьбу с велогонщиком Станиславом Божковым, хотя там были россиянки Ульяна Нигматуллина и Лариса Куклина. Да и на июльском девичнике в Раубичах были все сборницы, кроме Алимбековой.

Пикантности этой истории будто намеренно придает и Динара: она, по словам напарниц, словила звезду и стала высокомерной по отношению к остальным. Спортсменка все реже тренировалась с женской сборной, а затем ушла на самоподготовку и не появилась на командной фотосессии в канун старта Кубка мира. На кадрах были Ирина Лещенко-Кривко, Сола, Елена и Ирина Кручинкины, но не щелкнулась как раз лидер Беларуси. Ситуацию прокомментировала сама Алимбекова, заявив, что командная съемка для нее не в приоритете. «Восстановление до и после нагрузок вместо фотосессии для меня пока важнее».

Она минимизировала общение с девушками и вне спорта: заменила его на отдых с близкими. «Это индивидуальный вид спорта, не всегда мы можем быть вместе. В профессиональном плане у нас хорошие отношения. Я не посещаю командные вечеринки, стараюсь больше отдыхать и уделять время себе и своему коту», – сказала Алимбекова белорусскому Пятому каналу.

Конфликт итальянок, вражда чешек

Элитные биатлонистки конфликтовали и до белорусского кейса. Ругались итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, чешки Габриэла Коукалова и Вероника Виткова. В каждой паре неприязнь отражалась на результатах одной из девушек. Отношения Лизы и Доро погубил случай на чемпионате мира в Эстерсунде-2019. Там Вирер кинула женскую сборную в эстафете якобы из-за проблем со здоровьем. Как рассказала Виттоцци год спустя, Доротея пропустила гонку совсем по другой причине.

Лиза Виттоцци, Доротея Вирер Фото: Eurosport

«Она просто заявила, что хочет отдохнуть перед личной гонкой, и тренеры согласились. Но я была не согласна. Этот случай окончательно вывел меня из равновесия в конце сезона, а потом я потеряла «глобус». Я бы никогда так не сделала. Я решила рассказать об этом, потому что в любом случае мы не подруги, только соперницы. В спорте не надо со всеми ладить. И так было с Доротеей», – сказала Лиза.

Итальянки тогда претендовала на медали – сильнейшие Виттоцци и Вирер рубились за тотал (у каждой набралось по 852 очка), в команде был крепкий третий номер Федерика Санфилиппо. Даже при нестабильной четвертой участнице, которой могла стать Николь Гонтье или Алексия Рунггалдир, итальянки приехали на ЧМ в фаворитах. Но после отката Вирер квартет оказался лишь десятым, схватил круг штрафа и две с половиной минуты отставания. Добил Лизу масс-старт – его на следующий день и оформила коллега по сборной. После инцидента Доро начала наращивать отрыв в борьбе за первый «Большой хрустальный глобус», который взяла с преимуществом почти в 30 баллов.

Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Италия Фото: Getty Images

Ситуация повторилась на этапе Кубка мира в Поклюке сезоном позже. Вирер снова пропустила смешанку и сингл-микст, зато на следующий день спокойно бежала излюбленный масс-старт – итальянка опять охотилась за «БХГ», на этот раз опережая набирающую ход Тирил Экхофф. Норвежка изрядно потрепала Доро в середине сезона, когда почти четыре этапа подряд заезжала за золотом. Вирер пришлось расставить приоритеты совсем не в пользу сборной, в то время как Виттоцци отстаивала командные интересы – вышла на старт сингл-микста в паре с Томасом Бормолини. Захват Поклюки не увенчался успехом: дуэт стал 19-м, а в смешанке – девятым. Разгорающийся пожар тушили все: тренеры, напарники и даже родители девушек.

Другим примером нездоровой атмосферы в сборной считается Чехия. Триста страниц откровений в автобиографии Габи Коукаловой «Другая» раскрыли отношения экс-лидера Кубка мира и Вероники Витковой. В ней белокурая красотка рассказывает, как чувствовала к себе ненависть подруги еще с детства. Связаны с Витковой, по словам Габриэлы, и тычки тренера Йиндриха Сиколы по поводу лишнего веса спортсменки. «Возможно, Сикола видел во мне потенциал, но изо всех сил мешал раскрыться, чтобы я не начала побеждать его любимицу Виткову».

Габриэла Коукалова Фото: Getty Images

Коукалова в красках описала, как Вероника ябедничала взрослым на ее проделки, а во время соревнований подговорила подруг по команде демонстративно занять весь свободный стол, чтобы Габи не осталось места для перекуса. «Мои партнеры по команде мне не нравятся, – жаловалась Габриэла. – Со многими отношения равны нулю. Но Виткова была одержима ненавистью ко мне».

Несмотря на топовый сезон-2015/2016 – «БХГ» и медали с чемпионата мира в Контиолахти – Коукалова не чувствовала себя счастливой: ее угнетали мышечные проблемы после того, как тренеры настояли на изменении техники лыжного хода. Давили и отношения внутри команды, которая посчитала проблемы чешки со здоровьем выдумкой. В 2019-м Габи попрощалась с биатлоном, сделав ставку на спокойствие и теплые семейные отношения.

Женская сборная Беларуси по биатлону Фото: Getty Images

Конфликты в биатлоне внутри сборной – редкое явление. Спортсменки предпочитают оставаться в приятельских отношений и учатся договариваться. Ссоры возникают, когда личные интересы ставят выше командных. Алимбекова и Сола – надежда Беларуси на Олимпиаде в Пекине. Стычки могут потрепать нервы и сказаться на выступлениях. Впритык с Олимпиадой им лучше не повторять ошибок итальянок и чешек: проговорить претензии наедине и оставить разногласия ради командного успеха.

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