Бывший главный тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер рассказал об интересе к происходящему в русском биатлоне, сложностях тренерской работы в России и поддержке Ольги Зайцевой в судебных тяжбах.

– Когда биатлонисты вышли на первый снег в Рамзау, вы принимали у себя дома российских тренеров. Это был чисто гостевой визит или вы по-прежнему интересуетесь тем, что происходит в российском биатлоне?

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– А почему я не должен этим интересоваться? Многие почему-то до сих пор считают, что работа в вашей стране не оставила мне ничего, кроме разочарования. Но это совершенно не так. С тех времен у меня осталось немало друзей, а дружба, в моем понимании, не подразумевает разрыва отношений, если люди прекратили официальное рабочее сотрудничество. Мы по-прежнему перезваниваемся, обсуждаем какие-то вещи. Ни для кого не секрет, что я поддерживал и продолжаю поддерживать Ольгу Зайцеву во всех ее судебных тяжбах. До сих пор уверен, что она пострадала совершенно незаслуженно, – никто не переубедит меня в этом. И не считаю возможным оставаться в стороне, когда близкому человеку плохо.

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– Многие российские болельщики, уверена, благодарны вам за это.

– Но это же нормально! Когда у меня случился инфаркт и об этом стало известно, мне почти сразу позвонил Сергей Кущенко, а затем и Михаил Прохоров: оба сказали, что я могу стопроцентно рассчитывать на их помощь. Ну да, пока я работал в России, я никогда не был достаточно хорош для спортивных руководителей. Но это крест тренера, особенно в вашей стране: ты никогда не будешь достаточно хорош, если не выигрываешь все золото мира. Хотя не откажу себе в удовольствии напомнить, что Кубок наций мы с женской командой тогда завоевали, чего с тех пор больше не случалось.

– Какой вы находите российскую сборную сейчас?

Мне нравится, как набирает форму Кристина Резцова, и в целом, исходя из того, что я видел, могу сказать, что команда бежит достаточно ровно и совершенно небезнадежна в эстафетном плане. В ней нет сильного лидера – факт. Но это не повод для трагедий.

– Судя по некоторым высказываниям старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, периодически он жалеет о том, что согласился принять команду.

– Прекрасно его понимаю. Быть тренером сборной, работая у вас в стране, – тяжелое испытание. Независимо от того, как идет тренировочный процесс и что делаешь ты сам, окружающие всегда выступают против по всем вопросам. Помню, на одном из этапов Кубка мира у нас пять спортсменок вошли в пятнашку. Я был страшно доволен. Но первым, что услышал, был вопрос: «Почему вы не выиграли?»

То же самое, полагаю, сейчас переживает Шашилов. Мы не слишком хорошо знакомы, но я, можно сказать, на его стороне. Хотя предпочел бы, чтобы на его стороне было руководство СБР во главе с Виктором Майгуровым. Нельзя разбрасываться тренерами. Особенно теми, кто так сильно предан своему делу. Человек, который стоит во главе команды, обязательно должен чувствовать поддержку. Иначе очень быстро можно прийти к тому, что желающих работать с национальной сборной окажется гораздо меньше, чем нужно.

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