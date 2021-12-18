Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что «Большой Хрустальный глобус» в сезоне-2013/14 перейдет от финки Кайсы Макарайнен к норвежке Туре Бергер – из-за нарушения антидопинговых правил Ольгой Зайцевой. Из-за вычтенных у россиянки очков Бергер стала опережать бывшую конкурентку на пять баллов.

«Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победительницей Кубка мира в общем зачете. Нам очень жаль, потому что прошло много лет. Это повлияло на двух спортсменок, которые не сделали ничего плохого.

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Мы узнаем, должна ли Кайса вернуть свой «глобус», чтобы передать его Туре, или мы дадим Туре новый, и они обе будут объявлены победительницами», – заявил спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг.

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«Я даже не знала, что это дело еще рассматривается, – сказала Макарайнен. – Прошло семь-восемь лет, но спортивная карьера все еще может преподнести сюрпризы. Эти моменты и чувства никто не заберет. Спустя восемь лет я позабыла некоторые перипетии. Во многих гонках все могло бы сложиться иначе, если бы Зайцевой запретили участие сразу после Сочи.

Кайса Макарайнен Фото: Getty Images

Если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за ошибок других».

«Это было настолько давно, что кажется странным, – призналась Бергер. – Ощущения от медалей и побед кратковременные, так что это все на самом деле странно. Хуже всего Кайсе, у которой, возможно, заберут «глобус». Надеюсь, она протерла пыль.

Ощущение, будто я украла ее победу, учитывая сколько времени прошло. В идеальном мире мошенников следовало бы ловить сразу. Переживания происходят здесь и сейчас. Теперь же это не имеет для меня большого значения».

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