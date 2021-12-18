Эдуард Латыпов ничем не уступает лидерам мирового биатлона – в Анси он вырвался на пятое место в тотале, а с начала сезона ни разу не вывалился из топ-15 (дважды был 11-м и раз – 12-м). Околоподиумные результаты наскучили Эдику и уже на четвертом этапе он оформил серебряный дубль – вслед за спринтом взял гонку преследования. Хотя стабильность показывает не только русский – вся элита уже отхватила по медали. Ниже уровнем выступает разве что Йоханнес Бё, который за последние годы приучил болельщиков к золотым слиткам.

Неуверенность норвежца – результат слабого хода и стрельбы: новый приклад и болезнь впритык к стартам явно лишили экс-лидера Кубка мира чемпионской уверенности. Мандража добавляет и олимпийский год, где Бё важно не провалиться в личке, что он делает регулярно: из Пхёнчхана норвежец увез лишь золото индивидуалки, с чемпионата мира в Поклюке вытащил бронзу пасьюта, в Антерсельве годом ранее забрал золото масс-старта, в Хохфильцене оформил серебряный хет-трик. Так что дебютный в этом сезоне золотой спринт Анси еще не ознаменовал окончательного камбэка рыжего норвежца.

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Эмильен Жаклин, Стурла Легрейд, Йоханнес Бё Фото: Getty Images

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Отсутствие мегауверенности, которую обычно излучал Йо, сказалось на первой же лежке пасьюта. При полном штиле Бё с ходу отправился на два штрафа, когда соперники отстреляли чисто. Фол на рубеже позволил Эду отыграть задел норвежца и оформить 24 секунды отрыва. Этого хватило, чтобы не попрощаться с лидерством – Латыпов привычно затянул пятый выстрел и побежал на штрафной круг. Запас позволил ему вернуться на трассу первым, но и тандем французов – Жаклин и Фийон-Майе – караулили золото. Тройку разделила стрельба на стойке и необязательный промах Эдика. Эмильен под давлением родных трибун спасовал, а любовь болельщиков, наоборот, подтолкнула напарника Кентена ко второму золоту в сезоне – его он примерил еще до финишного круга.

«Один промах помешал ему завоевать золото, но все впереди. На лежке он не должен делать промах при такой погоде. Ногами боролся и отстоял второе место в борьбе с норвежцем. По сезону Латыпов – наш новый лидер», – отметил бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Финишная дуэль Латыпова и Кристиансена за серебро гонки – не первая битва русского спринтера. На третьем этапе в эстафете Эстерсунда Эдик ушел от Филиппа Наврата на последнем километре трассы: обогнал на монотонном подъеме и устранил конкурента. В пасьюте Анси события развивались иначе: Латыпов догнал соперника, но не оторвался. Все решилось на финишной прямой, где Кристиансен накатывал из-за спины, но в последний момент все-таки отдал половину ботинка и стал третьим.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

«Я понимал, что он тяжелее меня, поэтому на спуске он сможет догнать. Дальше моей задачей было отработать все участки, каждый метр. Я даже не сидел на спуске, просто работал и работал.

В принципе, я не знал, на каком он расстоянии находится. Выходя на финиш, понимал, что вроде есть отрыв, но на равнине уже чувствовал, что кто-то сзади есть. Я включился и в конце чуть-чуть оступился, но успел вытянуть ногу. Вижу, что с левой стороны летит нога Кристиансена, и понимаю, что мы где-то рядом», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Как не вспомнить Антона Шипулина – некогда лучшего финишера России. Экс-лидер сборной разбирался с конкурентами на любом участке трассы: жертвами становились все топы Кубка мира: Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Уле-Айнар Бьорндален, Симон Шемпп. Как и Шипулин, Эдик показал, что готов обводить праймовых финишеров сборных: и Филипп Наврат, и Ветле Шостад – возможные оппоненты по четвертому этапу в главной гонке для сборной России на Олимпиаде. Или уже нет?

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