Российские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях на территории Германии с вакциной «Спутник V».

С 15 декабря в немецких отеля ввели уровень допуска 2G – это значит, что теперь пускают только вакцинированных или переболевших, а ПЦР-тест не учитывается. Так как отели подчиняются законам страны, которая не признает «Спутник V», спортсмены не могут заселиться с российской вакциной – только с той, что признана европейскими регуляторами.

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Ранее тренер Александра Большунова Юрий Бородавко, рассказал, что спортсмены его группы сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. В группе Бородавко также занимаются Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина. «Думаю, что перед сезоном вакцинацию пройдут все. Кто еще не прививался? Фамилии называть не буду – это дело каждого человека», – говорил тренер в августе. Вероятно, лыжники действительно вакцинировались в полном составе: на этапе Кубка мира в Дрездене выступят не только представители группы Бородавко. У всех спортсменов, которые поставили признанную ВОЗ вакцину, также будет возможность выступить на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

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Хуже обстоят дела у биатлонистов. IBU признал «Cпутник V», но этот факт не поможет российским спортсменам обойти государственные законы. Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что все спортсмены и персонал вакцинированы «Спутником». Глава СБР отмечал, что это позволит избежать трехнедельного карантина в Пекине на ОИ. Зато будут проблемы с тем, чтобы попасть на этапы КМ в Оберхофе и Рупольдинге.

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