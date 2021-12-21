Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Матвей Елисеев объявил о приостановке спортивной карьеры до чемпионата России в марте 2022 года – таким образом, биатлонист точно пропустит Олимпийские игры.

«Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдаленные места типа Рыбинска.

Ad

Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем», – заявил 28-летний Елисеев.

Биатлон Тихонов: «Прошу тренерский штаб выгнать Елисеева из сборной России» 04/12/2021 В 19:34

Перед паузой он планирует выступить 28 декабря на «Рождественской гонке» в Рупольдинге, напарницей будет Евгения Буртасова (Павлова). В 2020-м Буртасова и Елисеев стали победителями.

Источник – официальный сайт СБР.

Эстерсунд Без Гараничева и шоу. Что ждать от 2-го биатлонного этапа? 30/11/2021 В 16:22