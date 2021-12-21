Международный союз биатлонистов в очередной раз пересмотрел итоги женского Кубка мира за сезон-2013/14 из-за дисквалификации Ольги Зайцевой.

После обнуления ее результатов IBU пересчитал очки в общем зачете и по новым протоколам норвежка Тура Бергер возглавила тотал, обойдя финку Кайсу Макарайнен на пять очков. Теперь решено разделить итоговую победу между биатлонистками с мотивировкой, что чистые спортсмены не должны страдать из-за уличенных в допинге.

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«Так как невозможно воссоздать условия, в которых оказалась бы каждая из спортсменок в заключительных гонках сезона, и разыграть трофей в честной игре, IBU решил присудить два «БХГ» по итогам общего зачета Кубка мира-2013/14. И объявить победителями и Туру Бергер, и Кайсу Макарайнен. Мы считаем, что это будет справедливым решением для обеих биатлонисток, потому что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других», – заявили в IBU.

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Совместная церемония награждения состоится на одном из этапов Кубка мира.

Но это дела минувших дней. Более актуально, смогут ли российские биатлонисты выступить в Германии из-за ограничений по коронавирусу. В IBU заявили, что привитые «Спутником V» смогут выступить на немецких этапах Кубка мира

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Источник – официальный сайт IBU.

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