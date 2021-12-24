В январе 2017 года Стина Нильссон провела выдающийся «Тур де Ски»: забрала спринт, скиатлон, гонку преследования и масс-старт. Ту многодневку омрачило лишь финальное восхождение на Альпе Чермис: шведская лыжница не шла, а ползла. В итоге финишировала третьей, пропустив Хейди Венг и Кристу Пармакоски.

Повторить или превзойти тот результат уже не получится: Стина сменила лыжные гонки на биатлон и обрекла себя на мучения с винтовкой. Теперь она не королева спринтов с устрашающим финишем, а середняк, от которого ждут больших чудес. Но до них еще далеко.

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Стина Нильссон после бронзового финиша на «Тур де Ски» Фото: Getty Images

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Пока главным достижением обновленной Нильссон является триумф на чемпионате Швеции по летнему биатлону. Стина дважды промазала на лежке, но все равно победила в спринте. Сестры Эльвира и Ханна Эберг довольствовались серебром и бронзой.

С классическим биатлоном сложнее. За два рваных сезона Нильссон лишь раз влезла в призы. Это случилось на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли – шведские резервистки взяли второе место в эстафете. Стина показала лучшую скорость на своем этапе, но умудрилась промахнуться аж шесть раз.

Стрельба – ее главная проблема. В нынешнем сезоне Нильссон ни разу не закрыла все мишени. Но прогресс очевиден. За семь гонок на этапах Кубка мира-2021/22 она трижды влезла в двадцатку, а показатели на стрельбищах (по сравнению с прошлым сезоном) улучшились с жалких 70 процентов до 77,3. «80 процентов – предел мечтаний, с которым можно стабильно выступать на Кубке мира», – отмечал шведский тренер по стрельбе Жан-Марк Шабло.

Можно вспомнить и блестящий пасьют в Эстерсунде. Шведка стартовала шестнадцатой, допустила всего четыре промаха (из двадцати возможных) и финишировала десятой. Тогда же показала вторую скорость: уступила француженке Жюстин Бреза три с половиной секунды. Все остальные поймали куда большее отставание.

Судя по разгону, Нильссон достаточно хотя бы раз пройти гонку без промахов, и медаль гарантирована. Шведка пока не феерит и обходится без молниеносных спуртов, но, по сравнению с прошлым сезоном, скоростные показатели в норме: на лыжне в Анси она была одиннадцатой (в спринте), тринадцатой (в пасьюте) и четвертой (в масс-старте). Но это, впрочем, все равно не тот ход, который ждали от признанной королевы лыжных спринтов.

Стина Нильссон на этапе Кубка мира в Анси Фото: Getty Images

Норвежец Йоханнес Бё уверен: Стина обязательно взорвет. Вопрос только в сроках. 28-летней шведке нужно привыкнуть к новому виду спорта. Биатлон хоть и похож на лыжные гонки, но подразумевает совсем другую подготовку. «Лыжи и биатлон предъявляют разные требования к телу. Гандболист и футболист не будут тренироваться одинаково», – резюмировала Нильссон.

Стина не первая лыжница, променявшая спринтерские зарубы на биатлонные старты. В 2016-м на смену деятельности отважилась 33-летняя Дениз Херрман. Немке хватило четырех лет, чтобы стать чемпионкой мира по биатлону и взять третье место в общем зачете Кубка мира. Но Херрман, в отличие от Нильссон, покидала лыжные гонки в ранге крепкого середнячка. До перехода ее наивысшим достижением была бронза в эстафете Сочи-2014. У Стины же было все: от личного золота ЧМ до спринтерского триумфа на Олимпиаде в Пхёнчхане. Теперь все это – бесполезный бэкграунд, который хоть и повышает количество упоминаний в медиа, но не влияет на нынешние успехи.

Майя Дальквист и Стина Нильссон Фото: Getty Images

В начале биатлонной карьеры Нильссон говорила, что никогда не пожалеет о переходе. Но эти слова важны лишь с точки зрения эмоциональных переживаний спортсменки: пути назад все равно нет. За пару лет лыжная сборная Швеции вырастила новое поколение звезд: с Фридой Карлссон, Йонной Сундлинг, Линн Сван и Майей Дальквист. Последняя забрала все спринты сезона-2021/22 и успешно заменила Стину в качестве гегемона на коротких дистанциях.

Нильссон же застряла в промежуточной точке. В лыжах ее уже не ждут – просто незачем. А в биатлоне пока справляются без нее усилиями сестер Эберг, Линн Перссон и Анны Магнуссон. Все они, уже известно, отправятся на Олимпийские игры в Пекин. Поедет ли туда сама Стина – вопрос, у которого пока нет ответа. В лучшем случае мы увидим Нильссон на третьей Олимпиаде подряд. В худшем – вновь услышим позитивное «Я ни о чем не жалею». Кто-то, правда, наверняка найдет нотки сомнения в голосе Стины.

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