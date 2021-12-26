28 декабря в немецком Рупольдинге состоится традиционная шоу-гонка World Team Challenge, известная как «Рождественская гонка».
Кто выступит от России?
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Россию в гонке представят прошлогодние победители – Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, который после соревнований в Рупольдинге сделает перерыв в карьере до марта.
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Матвей Елисеев
Фото: Getty Images
Кто еще участвует?
- Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия 1)
- Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия 2)
- Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия)
- Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)
- Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)
Доротея Вирер
Фото: Getty Images
- Лена Хекки/Йошка Буркхалтер (Швейцария)
- Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)
- Эмма Ландер/Скотт Гоу (Канада)
Где и когда смотреть?
Масс-старт
20:05, Eurosport 1
Гонка преследования
21:00, Eurosport 1
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