28 декабря в немецком Рупольдинге состоится традиционная шоу-гонка World Team Challenge, известная как «Рождественская гонка».

Кто выступит от России?

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Россию в гонке представят прошлогодние победители – Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, который после соревнований в Рупольдинге сделает перерыв в карьере до марта.

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Матвей Елисеев Фото: Getty Images

Кто еще участвует?

Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия 1)

Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия 2)

Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия)

Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)

Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)

Доротея Вирер Фото: Getty Images

Лена Хекки/Йошка Буркхалтер (Швейцария)

Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)

Эмма Ландер/Скотт Гоу (Канада)

Где и когда смотреть?

Масс-старт

20:05, Eurosport 1

Гонка преследования

21:00, Eurosport 1

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