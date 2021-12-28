«Если мы устроим забег лучших биатлонистов прямо на футбольном стадионе?» В начале нулевых абсурдная идея одного из боссов «Шальке 04» Руди Ассауэра смущала местных функционеров. Но поднявший с колен команду менеджер был очень убедителен: успех клуба в стенах новенького стадиона в Гельзенкирхене заставил окружение вписаться в историю и уже в 2002-м положить начало самой веселой биатлонной традиции – «Рождественской гонке». Нестандартная затея позволила миру увидеть любимых спортсменов в непривычной обстановке: топы стекались в Германию, чтобы на релаксе закончить год, а попадание на пьедестал запить пинтой немецкой классики.

«Рождественская гонка» в Гельзенкирхене Фото: Getty Images

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28 декабря 2021 года пройдет уже 20-я «Рождественская гонка». Но от привычного формата осталось лишь название. Шоу, место, атмосфера, настроение – ничего не напоминает перформанс нулевых. Из-за новой вспышки коронавируса гонку перенесли в Рупольдинг, совсем лишив ее обаяния, – там в связке с Оберхофом пройдут январские этапы Кубка мира. Также на стадионе не будет болельщиков. Даже русская пародия – «Гонка чемпионов» в Москве – выглядела предпочтительнее.

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В 2002-м «Рождественскую гонку» впервые показали на российском ТВ: проплешины зеленого поля аккуратно прикрыли мохнатыми елями, а биатлонистов на сконструированном помосте и в лучах софитов овациями встречала 50-тысячная толпа – не прошло и недели, как футбольное логово немецкого середняка стало подиумом для лучших биатлонистов мира. Идея гонки на поле зажгла топов Кубка мира: Уле-Айнар Бьорндален, Михаэль Грайс, Венсан Дефран, Рикко Гросс и Кати Вильхельм дали добро первыми.

Абсурдность происходящего возрастала: Ассауэр умаслил звезд вроде немецкого певца Томаса Андерса и олимпийского призера-горнолыжника Марка Джирарделли бегать на разогреве у элиты. Те с удовольствием нацепили лыжи и взяли в руки винтовки – благодарность спонсора была щедрой. Шоу стало сплошным фейерверком эмоций: блестки, музыка, головокружительные световые решения, драйв и очень много пива.

Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко победители «Рождественской гонки-2007» Фото: Getty Images

В первых гонках победили хозяева – Мартина Глагов-Бек и Грайс, затем началась эра Бьорндалена, а в 2007-м ее прервала пара русских – Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко. Позже на шоу выигрывали и их соотечественники: Катя Юрлова сначала с Антоном Шипулиным, а затем и с Алексеем Волковым. Последними победителями из России стали Евгения Павлова и Матвей Елисеев в 2020-м. Все эти годы гонка ни разу не скатывалась и держала уровень главного развлечения в биатлоне.

Европейский успех задел функционеров за границей – биатлон обожали и в России. Параллельно немецким стартам в 2011 году в Москве начали промить «Гонку чемпионов», которая, на первый взгляд, копировала оригинал: по итогам пристрелки проводился масс-старт, который формировал пары для сингл-микста. Гонку полюбили, несмотря на бесвкусное оформление, нехватку снега и хмурые пейзажи Москвы.

Российский тур врезался в память атлетов благодаря формату жеребьевки: девушкам и парням впервые разрешали выбирать напарника – интернациональные тандемы смотрелись очень свежо. Отсюда и нестандартные сценарии: русско-норвежские сердца уже тогда переживали за пару Светланы Слепцовой и Тарьея Бё – только ради их кокетливых переглядок стоило делать шоу в Москве. Эта же гонка в Тюмени подарила инсайд о назревших отношениях Домрачева и Бьорндален: в 2015 году Дарья не удержалась и забрала норвежца в пару для смешанки, а он отреагировал невероятно нежными объятиями. Тогда пара взяла деревяшку.

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Как и в российской столице, в Гельзенкирхене были не просто сменяющие друг друга гонки. Перерывы между масс-стартом и пасьютом заполняли интерактивами и комплементарными вью, что не смотрелось пафосно, а скорее обволакивало теплом и искренностью. Именно тут – перед любящей толпой, не дожидаясь окончания сезона – с биатлоном в разное время прощались Магдалена Нойнер, Уле-Айнар, Домрачева, Шипулин, Грайс, Максим Чудов, Лаура Дальмайер. Тогда на «Шальке» рыдали все.

Из-за нахлынувших воспоминаний в 2021 году только олдфаны зацепятся за картинку. От душевной «Рождественской гонки» нулевых остался лишь скелет: прежний формат. Шоу и в этом году, вероятно, будет следовать скрипту Рупольдинга-2020: пустые трибуны, парализующая тишина, отсутствие интершума, да и монотонность ведущего на стадионе едва ли добавят интенсивности гонке. Зрителям у экранов точно захочется прибавить и яркости – тусклые трассы Рупольдинга навряд ли будут обрамлять ели, снеговики или гирлянды. Если Гринч и крал Рождество, то первым делом бывал на южных землях Баварии.

Лаура Дальмайер и Филипп Наврат Фото: Getty Images

Не стоит ждать и эпичных падений: трасса не предполагает перепада высот – она по-биатлонному правильная. Уже знакомые извилины не станут сюрпризом для элитных лыжников, а витиеватость и теснота Гельзенкирхена славилась непредсказуемостью. Стремление взять золото и литр пива даром когда-то стало чревато для Мартена Фуркада, Евгения Гараничева и Габриэлы Коукаловой. Француз пять раз выступал в Германии и иногда получал травмы: он вывихнул плечо и сломал две кости в трех разных гонках. «Я отдаю все, а иногда даже слишком много!»

«Здесь немного по-другому, чем на Кубке мира. Там нас тоже очень тепло встречают, но мы не можем этим наслаждаться, в то время как здесь мы действительно можем поделиться с болельщиками, тут больше взаимодействия и эмоций. Мы даем людям шоу, чтобы они вернулись. Существует какой-то невероятный энтузиазм выступать на футбольном стадионе, и это дает хорошую энергию. Я понимаю, почему иногда игроки снимают рубашку после того, как забили гол!», – говорил Фуркад еще до завершения карьеры.

В 2015-м Гараничев дважды приземлился в одну яму, но бороться не бросил и все равно улыбался. А победительница Кубка мира-2015/16 Коукалова смачно упала на пятую точку и слегка повредила ягодичные мышцы. «Сегодня я выступила неудачно на огневом рубеже и упала на спуске – это наказание за то, что я ничего не писала здесь с этапа в Нове-Место и не пожелала вам счастливых праздников. Мне также жаль, что я испортила гонку Михалу Шлезингру. Надеюсь, что у падения не будет последствий жестче, чем попа бабуина», – пошутила чешка на странице в инстаграме.

Габриэла Коукалова Фото: Getty Images

Лучше бы «Рождественскую гонку» 2021-го отменили, как и планировали, не отрывая спортсменов от предновогодней суеты и семейных дел, а зрителей не разочаровывая кислой подачей. Наблюдать будет не за кем: в 2021-м среди участников только две мировые звезды, одна из которых – Доротея Вирер – едва в форме. Да и Россия прислала не первый состав: решивший сделать перерыв в карьере Матвей Елисеев и Евгения Буртасова не выступают даже на Кубке мира. Хотя и едут в Германию защищать прошлогодний титул чемпионов. Нет французов, норвежцев и шведов, а лучший в мужском зачете Кубка мира – идущий 16-м финн Теро Сеппяля.

Предвосхищающая Новый год «Рождественская гонка»-2021 рискует пробить дно и заработать репутацию скучнейших в истории стартов – после такого провала в 2022-м в Германию вообще может никто не приехать.

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