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19:58. В Рупольдинге, оказывается, очень дождливо. Спортсмены под зонтиками пробегают мимо камер.
19:58. В Рупольдинге, оказывается, очень дождливо. Спортсмены под зонтиками пробегают мимо камер.
17:50. КТО УЧАСТВУЕТ?
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Матвей Елисеев/Евгения Буртасова
Биатлон
«Рождественская гонка» пробила дно. Немецкое шоу хуже русской пародии
Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия 1)
Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия 2)
Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)
Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия)
Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)
Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)
Лена Хекки/Йошка Буркхалтер (Швейцария)
Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)
Эмма Ландер/Скотт Гоу (Канада)
17:48. Всем привет! «Рождественская гонка» в Рупольдинге стартует через несколько минут. Сегодня пройдут сразу два старта – масс-старт и гонка преследования. Пока биатлонисты не стартовали, можете почитать материал Eurosport.ru. Объясняем, почему шоу уступает даже московской пародии.
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