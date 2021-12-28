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19:58. В Рупольдинге, оказывается, очень дождливо. Спортсмены под зонтиками пробегают мимо камер.

17:50. КТО УЧАСТВУЕТ?

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Матвей Елисеев/Евгения Буртасова

Биатлон «Рождественская гонка» пробила дно. Немецкое шоу хуже русской пародии 11 ЧАСОВ НАЗАД

Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия 1)

Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия 2)

Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия)

Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)

Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)

Лена Хекки/Йошка Буркхалтер (Швейцария)

Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина)

Эмма Ландер/Скотт Гоу (Канада)

17:48. Всем привет! «Рождественская гонка» в Рупольдинге стартует через несколько минут. Сегодня пройдут сразу два старта – масс-старт и гонка преследования. Пока биатлонисты не стартовали, можете почитать материал Eurosport.ru. Объясняем, Всем привет! «Рождественская гонка» в Рупольдинге стартует через несколько минут. Сегодня пройдут сразу два старта – масс-старт и гонка преследования. Пока биатлонисты не стартовали, можете почитать материалОбъясняем, почему шоу уступает даже московской пародии.

Биатлон Елисеев ставит карьеру на паузу. Главное о «Рождественской гонке» ВЧЕРА В 17:17