Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он решил приостановить карьеру.

«В этом году мне первый раз в жизни проводили холтеровское мониторирование ЭКГ, причем дважды за лето. Плюс тот случай, когда биохимия была не в норме. И вдобавок после УМО ко мне первый раз в жизни придрались, попросили пройти холтеровское мониторирование. В общем, есть что-то. Посмотрел не сразу, потому что никогда не задумывался, что с сердцем может быть что-то не то. И там есть определенные проблемы, которых, возможно, раньше не было, а возможно, были, потому что холтеровское мониторирование я проходил впервые в жизни.

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Специалист, к которому меня хотят отправить, был в отъезде. Поэтому по вопросу сердца я не смог получить консультацию. Но получил ее по другому: у меня есть болевой синдром в мышцах плеча, и с этим начали разбираться. Склоняюсь к тому, что это травма мышцы или сухожилия, но УЗИ этого не показало. Возможно, проблемы с суставом. Когда это было в острой фазе, то при первой постановке палок болевой синдром такой, что отталкивание уходило в пустоту», – сказал Елисеев.

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