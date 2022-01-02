Почти всю карьеру Уле-Айнар Бьорндален и Дарья Домрачева жили своими жизнями, судьба никак не сталкивала величайших. Так думал практически весь мир – поводов сомневаться было мало, хотя фанаты и пытались раскусить скрытных звезд. Их отношения – не вспышка или бурный роман: они развивались постепенно, но в отличие от карьер – очень тихо. О взаимных чувствах пара молчала около пяти лет, а объявила, когда уже оттягивать было некуда – в 2016-м они готовились стать родителями.

Очевидно, чувства вспыхнули раньше. «Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере – поздравить с бронзовой медалью, – рассказывала Дарья. – Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» Норвежец в тот день выиграл серебро индивидуалки, разделив его с соотечественником белоруски Сергеем Новиковым. На Олимпиаде-2010, возможно, все и закрутилось. Биатлонистке исполнилось 24 года, а Бьорндален отметил 36-летие. Спортсмены знали друг друга давно, однако позволить большего, кроме сухого рукопожатия, не позволял статус норвежца – уже четыре года он был женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер, в их союзе идеальным казалось все.

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Натали Сантер Фото: Getty Images

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Но после шести лет брака они собрали пресс-конференцию, где подарили журналистам смачный и шокирующий инсайд. «Мы должны признать, что желание прожить долгую совместную жизнь не осуществилось. Впереди нас ждет раздельная жизнь. Мы договорились, что кроме этого заявления ничего больше не скажем. Просим уважать и понимать наше желание не комментировать эту тему в будущих интервью».

Пара осталась в приятельских отношениях, тем еще сложнее объяснить нагрянувший кризис. Возможно, разрыв случился из-за великой преданности Уле спорту: он часто проводил время на тренировочной трассе или соревнованиях. А Сантер ушла из биатлона уже в 2008 году, за 14 лет не показав значительных результатов в спорте – три золота с этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы в спринте. Ревность к любимому делу и понимание, что спорт значимее брака, заставили итальянку сдаться. Смутило Натали и высказывание норвежца о детях – Уле даже говорил о нежелании их заводить: они часто болеют, а организм спортсмена на пике формы особенно чувствителен к вирусам. Так что отпрысков у пары так и не появилось. Но самой веской причиной разрыва, как считает итальянская пресса, стала именно Домрачева.

За незначительным поздравлением с медалью на играх в Ванкувере последовала серия встреч, застать которые фартило лишь единицам. Случайно или нет, но летом 2012-го Уле и Даша вместе были на сборах в Австрии, где жил Бьорндален. Первой же совместной фоткой они отметились на закрытии Олимпиады в Сочи – биатлонисты были знаменосцами национальных команд, а потом вместе сидели на трибунах среди белорусских спортсменов. После этого медиа еще несколько раз застукали влюбленных вместе в неформальной обстановке: на съемках для биатлонного календаря в 2015-м, где оба позировали, прильнув друг к другу, и в финском торговом центре. Летом Уле-Айнар заехал в Минск и даже наведался с Дарьей в Раубичи, где базируется национальная сборная Беларуси.

Дарья Домрачева (справа) и Уле-Айнар Бьорндален Фото: Getty Images

Через месяц на «Гонке чемпионов» в Тюмени слухи об отношениях стали еще колоритнее – из-за правил шоу Домрачева забрала себе в пару Бьорндалена, чему Уле был очень рад и даже отблагодарил напарницу нежными объятиями. Те фотки разорвали соцсети, а фанатов еще на шаг приблизили к истине. Шоу-гонка будто сделала дальнейшие секреты бессмысленными, и уже летом пара сверкнула на трибуне стадиона в Осло во время матча «Волеренги» и мадридского «Реала».

Подначивали фанатов и вбросы соперников, которые, похоже, знали чуть больше. Первым раскололся Мартен Фуркад. «Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален». Главный шоумен и рок-н-рольщик биатлона – Бьорн Ферри – запоздал с откровениями на год. В книге Ferry Tales швед непринужденно сдал всех. «Батя был прав в тот раз в русской Тюмени два года назад, когда подумал, что они пара. Они пара сейчас. Не то, что они афишируют отношения. Но это заметно».

Антон Шипулин Фото: Getty Images

Лишь Антон Шипулин дождался официального релиза от пары и рассказал, что в биатлоне берегут чужие тайны. «Мы уже больше года знали об их отношениях. Дарья и Уле-Айнар старались их не афишировать, поэтому об этом мало кто говорил».

Задокументированных встреч, слухов, предположений биатлонистов, как и чувств, становилось все больше, так что весной 2016 года на пресс-конференции норвежец не просто подтвердил отношения с Домрачевой, а вывалил на журналистов главную тайну о скором отцовстве. «У меня отличные отношения с Дарьей Домрачевой. Теперь мы пара и ждем рождения ребенка. Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на отношениях. Очень интересно стать отцом Уже в июле 42-летний Бьорндален и 29-летняя Домрачева поженились, о чем каждый из них сообщил в соцсетях: синхронно они выдали на страничках в инстаграме свадебное фото с одинаковой подписью: «Какой прекрасный день!» На бракосочетании присутствовали только близкие и родные пары. Чуть позже появилась и первое фото счастливых родителей с дочкой Ксенией в Минске. За пять лет с Дарьей норвежец будто сменил ориентиры и о семейных ценностях заговорил совсем иначе.

Уле-Айнар Бьорндален и Дарья Домрачева Фото: Getty Images

«Сроки предсезонного высотного сбора совпадают с родами у Дарьи, где я буду присутствовать. На самом деле, это нечто гораздо более важное, чем биатлон и высотная подготовка. Но я признаю, что это будет особая комбинация – иметь маленького ребенка и заниматься спортом на высшем уровне», – поделился Бьорндален. Пара живет на несколько городов: в Минске возлюбленные достроили дом, проектировщиками которого стали родители Домрачевой, а в Обертиллиахе их всегда ждет некогда холостяцкая берлога Уле.

Но кочевая жизнь семьи на паузе с 2018 года – с того момента, как главные тренеры сборной Норвегии не включили Бьорндалена в состав на Игры в Южной Корее – квоту поделили между братьями Бё, Ларсом Хельге Биркеландом, Эрлендом Бьонтегордом, Л’Абе Лунном, Эмилем Хегле Свендсеном. В Пхёнчхане легендарный норвежец лишь помогал белорусским спортсменам тестировать лыжи и поддерживал жену.

Тот год предопределил и дальнейшие развитие семьи – на «Рождественской гонке» пара попрощалась с биатлоном и полностью окунулась в тренерскую работу со сборной Китая. Итоги выступления команды на Кубке мира спустя полтора года после закрытых границ более чем удивляют.

Тренеры Уле-Айнар Бьорндален и Дарья Домрачева Фото: Getty Images

В 2021-м некоторые биатлонистки смогли показать лучшие в карьере или близкие к этому результаты. Например, 21-е место Мэн Фаньци, как и Чжан Янь, которая повторила показатели прошлого: также 16-й она была на ЧМ-2013 в индивидуальной гонке и пасьюте Оберхофа в сезоне-2012/2013. На уровне и стрельба команды: у Фаньци 93% попаданий – она вообще третья в Кубке мира по этому показателю. У Янь – 92%, а Чу Юаньмэн – 90%.

Правда, у парней со стрельбой дела хуже. Чэн Фанмин бегает с 83%, Ли Сюэчжи – с 79%, Янь Синъюань – с 77%. Но на уровне скорость абсолютно всех на лыжне: отставания от лидеров на трассе примерно те же, что и у российских лидеров – от 15 до 30 секунд. После четырех этапов КМ спортсмены и тренеры получили отличный срез текущей формы, а как подвести спортсменов к домашней Олимпиаде 12-кратные чемпионы Игр точно знают.

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