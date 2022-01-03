Старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков прокомментировал конфликт между Динарой Алимбековой и Анной Солой.

«Писать можно все, что угодно, разговаривать можно о чем угодно. Я скажу так: в коллективе у нас сегодня ситуация более-менее спокойная. Аховых моментов, когда нужно срочно что-то делать, нет. Девочки – профессионалы, они знают, что делают, знают, что говорят. Это, может быть, где-то их даже подстегивает на определенную конкуренцию и помогает достигать определенных результатов. В этом предположении тоже есть доля правды.

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Хотя, конечно, это непросто. Всем сложно, и в команде мы проводили собрание на эту тему. Рассуждали, обсуждали, с девочками пришли к выводу, что эти моменты не красят ни их, ни нас, ни кого другого. С другой стороны, в каждой сборной наверняка есть такие ситуации. И наша команда не первая и не последняя на этой стезе. Это было и будет», – сказал Рыженков.

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