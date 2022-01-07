Олдфаги наверняка заметили неладное на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене: после спринта биатлонисты бежали не традиционный пасьют – связку прервали эстафеты. Подмена – эксперимент IBU, то же они провернут в ближайший уикенд в Оберхофе. Однако чейндж гонок только на первый взгляд кажется безобидным и незначительным. Норвежцы заявили, что это может повлиять на уровень конкуренции, работу со спонсорами, да и вообще будущее союза биатлонистов.

Перестройка этого сезона – не самое свежее решение IBU. Подобное происходило еще в Хохфильцене в 2019-м: женскую эстафету втиснули между спринтом и гонкой преследования, а мужским квартетом закрыли этап Кубка мира. Рокировку провели еще на шести стартах, зацепив Контиолахти 2020-го. Тогда-то международный союз биатлонистов окончательно решил раскидать женскую и мужскую четверки на разные дни.

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На старте сезона-2021/2022 практику решили закрепить – на трех этапах из четырех уже использовали схему. Что неожиданно триггернуло норвежцев: и так испытывающие трудности ходом и на стрельбе лидеры тотала последних лет явно не думали искать подвоха здесь.

Они опасаются, что количество эстафет со временем снизится, так как топы будут пропускать командные старты для экономии сил и энергии, и интерес болельщиков спадет. Норвежцы также хотят избежать спекуляций и лишних домыслов: будут ли биатлонисты, пропустившие эстафеты, получать преимущество?

Однако протестными заявлениями норвежцы будто сами копают себе яму и указывают на слабости. Показательной стала ситуация третьего этапа в Хохфильцене в 2021-м, где женская четверка из России взяла серебро. Лидер Кубка мира и единственная стабильная в сборной Марте-Олсбю Ройселанн отстаивала бронзовый пьедестал спринта, а после двухдневного перерыва и пропуска эстафеты зарешала золото пасьюта в финишной дуэли. В отсутствии норвежской примы напарницы пришли лишь седьмыми с двухминутным отставанием. Обычно участие в такой гонке – дело личное: никого не принуждают выступать за команду и ориентируются на состояние здоровья или тактику. Провалу был особенно не рад спортивный директор Норвегии Пьер-Арне Ботнан: во всем винит расстановку.

Марте Ульсбю, Норвегия, ЧМ-2020 Фото: Getty Images

«Когда начинается спринт и пасьют, между ними не должно быть других соревнований. Это значит, некоторые страны предпочтут не использовать лучших в эстафетной команде, потому что они начнут пасьют, – говорит норвежец. – Тогда уровень и интерес к эстафете будет все меньше».

Удивительно, но в дирекции IBU, где и принималось решение, ситуацией также недовольны, а финальное «да» случилось под давлением вещательных компаний. Глава союза биатлонистов Феликс Биттерлинг опасается, что если не подружиться с телевизионщиками, то биатлон не покажут в прямом эфире во многих странах, а следовательно, вид растеряет всех спонсоров. Тогда ущерб скажется на национальных федерациях. «Я согласен, что спринт-преследование-эстафета лучше, чем спринт-эстафета-преследование. К сожалению, нет места для двух эстафет в один день, что не является ошибкой IBU», – оправдывается Биттерлинг.

Ингрид Тандревольд и Тирил Экхофф Фото: Getty Images

Норвежские спортсмены также остро отреагировали на расстановку гонок в предновогодние уикенды Кубка мира. «Я считаю, что это странная установка. Я бы предпочла спринт, пасьют, эстафету, но сейчас IBU настроил именно так. Это небольшая разница, но я бы хотела пройти эту гонку со стартовым номером 53 сегодня, а не ждать до завтра», – сказала Ингрид Тандревольд.

Тирил Экхофф соглашается, мол, странно начинать преследование через два дня после спринта, который дает преимущество в последующей гонке. А соотечественник Тарьей Бё уже взывает к изменениям. «Важно адаптироваться к миру медиа, но должна же быть возможность решить эту проблему лучше».

Организаторы могут вернуться к четырехдневному графику с четверга по воскресенье – его накатывали в IBU еще до перехода на режим в три дня: эстафета в четверг, два пятничных спринта и пасьюты в субботу. А заключительная четверка выйдет на старт в воскресенье. Что уравновешивает справедливость и интересы вещателей, а также сохраняет на выходные главный экшн – очные разборки в пасьюте или гонке с общего старта; они-то и привлекают свежих зрителей к трансляциям. Либо миксовать гонки на этапах: не ставить связку, а бежать масс-старт/индивидуальную гонку и эстафеты. А уже следом делать акцент на спринт+преследование.

Тарьей Бё, Норвегия, ЧМ-2020 Фото: Getty Images

Бархатный бунт норвежской сборной замяли боссы IBU – сдвоенный немецкий этап Оберхоф-Рупольдинг пройдет уже в штатном режиме: эстафета окончательно займет место между двумя личками и сделает страдания величайшей биатлонной державы еще существеннее.

Пока норвежцы привыкают к новому расписанию, российский лидер сборной Эдуард Латыпов вообще рискует не выйти на старты КМ до Олимпиады. Что случилось?

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