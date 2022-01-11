Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев ушел из жизни в возрасте 70 лет.

О смерти Алябьева сообщил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

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«Сегодня утром все случилось. Дело не в коронавирусе, он простудился. У него с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже. Он все любил сам от этого дела лечиться. Совсем недавно его награждали Орденом Дружбы на 70-летний юбилей», – приводит слова Бойцова РИА Новости.

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Анатолий Алябьев завоевал две золотые медали в индивидуальной гонке и эстафете, а также взял бронзу в спринте на Олимпийских играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Помимо этого на его счету две бронзы в эстафетах на ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

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Источник: РИА Новости

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