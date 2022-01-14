За последние десять лет на этапах Кубка мира появлялось несколько биатлонисток-однодневок. Прозвище может показаться обидным, хотя на самом деле это лишь констатация факта. В пелотоне всегда были те, кто добивался впечатляющих результатов на коротком промежутке времени, а после навсегда уходил в тень. К сожалению, подобные всплески – предвестники дальнейшего затишья – в большей степени характерны для российских спортсменок. Но есть и примеры из других стран.

Мириам Нойройтер (Гёсснер)

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Личные достижения: три победы на этапах Кубка мира, серебряные медали эстафет ОИ и ЧМ в лыжных гонках

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Если забыть об эстафетах, биатлонная карьера немки упирается в три этапа. Гёсснер ударно провела середину сезона-2012/13: взяла три подиума в Поклюке, развила успех золотом в Оберхофе и порвала соперниц в спринте Рупольдинга. Тогда казалось, что в женском биатлоне появился новый доминатор.

Гёсснер после победного спринта в Рупольдинге-2013 Фото: Getty Images

Мири неизменно мазала на стойке, но на лыжне укатывала даже традиционно быстрых Дарью Домрачеву и Кайсу Макарайнен. Сказывался лыжный бэкграунд: к тому времени у Гёсснер уже было два эстафетных серебра на ЧМ-2009 в Либереце и Олимпиаде в Ванкувере – редкое достижение для спортсменки, известной по биатлонным стартам.

В пасьюте Поклюки Мири привезла Макарайнен ногами 44 секунды. Это была лучшая гонка в карьере Гёсснер: 22-летняя спортсменка зарывалась на каждом стрельбище, но с легкостью отыгрывала, казалось бы, безнадежное отставание. В итоге пересекла финишную черту первой с пятью промахами. Оставшаяся второй Габриэла Соукалова не промазала ни разу.

Дальнейшую карьеру Гёсснер сгубили травмы. Летом 2013-го Мириам упала с велосипеда, повредила позвоночник и осталась без Олимпиады в Сочи. Повторить успех сезона-2012/13 так и не удалось: немка растеряла былую скорость, а после возвращения лишь однажды забралась на подиум.

Селина Гаспарин

Личные достижения: успешный сезон с двумя победами на этапах Кубка мира и серебром Сочи-2014

Швейцарская биатлонистка нашла идеальный тайминг. Старшая из сестер Гаспарин узнала, как побеждать на Кубке мира, за четыре этапа до Олимпиады в Сочи. Сначала вырвала спринт Хохфильцена у Вероники Витковой и Ирины Старых (спортсменок разделили жалкие две секунды), а через неделю повторила спринтерский успех во французском Анси.

Гаспарин после индивидуальной гонки в Сочи Фото: Getty Images

Гаспарин удержала форму жизни до февральских разборок и завершила триумфальный сезон серебром в сочинской индивидуалке. После этого в российских медиа о Селине говорили в первую очередь как о жене лыжника Ильи Черноусова, а уже во вторую – как об элитной биатлонистке. Это неудивительно: два личных серебра за пять постолимпийских сезонов – слабый результат.

Вероника Новаковска

Личные достижения: серебро и бронза на ЧМ-2015

Сюрприз ЧМ-2015 в Контиолахти – не только внезапная победа Екатерины Юрловой в индивидуальной гонке, но и два призовых места Вероники Новаковской. Спортсменке из Польши не хватило 10 секунд, чтобы превзойти результат Мари Дорен-Абер и стать чемпионкой мира в спринте. Она была единственной, кто в тот день не допустил ни одного промаха.

Новаковска с медалями чемпионата мира в Контиолахти Фото: Getty Images

Вдохновившись серебром, Новаковска запрыгнула на третье место в гонке преследования. Но вместе с чемпионатом испарилась и магическая форма. Биатлонистка провела еще три неполных сезона и добралась до Олимпиады-2018. Но список достижений остался прежним: за два дня в Контиолахти Вероника выиграла больше, чем за всю карьеру.

Ольга Подчуфарова

Личные достижения: победа и третье место на этапах Кубка мира. Все за месяц

После спринтерского золота и эстафетной бронзы на этапе КМ-2015/16 в Антхольце о Подчуфаровой заговорили как о лидере сборной России. В то время Ольга выглядела сбалансированной спортсменкой: удивляла уверенными заходами в десятку, закрывала мишени и бегала на уровне Доротеи Вирер. Этого хватило, чтобы обогнать итальянку в том самом триумфальном спринте: Вирер промазала на стойке, а Подчуфарова отстреляла на ноль и удержала преимущество в восемь секунд.

Но выданные авансы не оправдались. В следующих сезонах элементом имиджа Ольги стали жалобы на самочувствие. Надежда местного биатлона смирилась с новым статусом загубленного таланта. В 2018 году 25-летняя Подчуфарова завершила карьеру и связала проблемы со здоровьем с некомпетентностью коучей: «Никто не среагировал, когда надо было обратить внимание на определенные вещи».

Но Ольга мучается до сих пор. В 2019-м она вернулась в биатлон и задумалась о смене спортивного гражданства с российского на словенское. Идея провалилась, а Подчуфаровой так и не выдали новый паспорт. Теперь она пытается попасть хотя бы на «Ижевскую винтовку», но соревнуется пока только с гайморитами и бронхитами.

Мари Эдер (Лаукканен)

Личные достижения: две победы на этапах Кубка мира за два дня

Лаукканен почти десять лет считалась вторым номером женской сборной Финляндии сразу за Кайсой Макарайнен. Но патологические ошибки на стойке приговорили Мари к вечному нахождению в ранге середняка. Демонстрировать впечатляющую скорость получалось лишь на первых этапах эстафетных гонок: дополнительные патроны компенсировали ужасающие промахи.

Мари Лаукканен после золотого пасьюта в Холменколлене Фото: Getty Images

Феноменальная трансформация Лаукканен в топового стрелка случилась в 2017 году на этапе Кубка мира в Холменколлене. Мари забрала спринт и пасьют, за шесть рубежей промахнувшись лишь однажды. Она посвятила двойной триумф Аско Нутинену, тренеру по стрельбе, ушедшему из жизни накануне гонки преследования. «Сегодня я делала только то, о чем он говорил мне все это время», – отмечала Лаукканен. С тех пор финка не взяла ни одной медали.

Татьяна Акимова

Личные достижения: победа и подиум на этапе Кубка мира в Нове-Место

Карьера Акимовой строилась по чертежам Подчуфаровой: от ярлыков будущей звездочки до гайморита, пропуска Олимпиады-2022 и забытья. Четыре сезона в элите укладываются в один хайлайт с Кубка мира-2016/17.

Локация – чешский Нове-Место. Там Татьяна сначала порвала соперниц по спринту, а после закрепила успех попаданием на пьедестал в пасьюте. Бодаться приходилось с юной Анаис Шевалье и Сьюзан Данкли – образцовым середняком из Соединенных Штатов. Претендентки на «Большой Хрустальный глобус» Лаура Дальмайер, Кайса Макарайнен и Габриэла Соукалова провалились на стрельбе и отдали те гонки без боя.

После этого об Акимовой вспоминали только в контексте редких эстафет и неоправданных надежд: медиа нашли очередного «лидера сборной», а Татьяна забыла о существовании не только личных пьедесталов, но и цветочных церемоний Кубка мира. Сейчас кажется, что уже навсегда.

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