Российский биатлонист Михаил Бурундуков не поедет на ближайшие этапы Кубка IBU и чемпионат Европы – спортсмену не сделали визу, хотя он имеет право участвовать в соревнованиях благодаря выступлениям в «Ижевской винтовке».

Бурундуков здорово проявил себя в конце декабря, когда сначала занял шестое место в индивидуальной гонке, затем забрал бронзу в спринте и занял пятую строчку во второй спринтерской гонке. По итогам соревнований Михаил вместе с тезкой Первушиным и Дмитрием Ивановым квалифицировались на этапы Кубка IBU, но у Бурундукова не были оформлены документы, и его на ближайшем этапе заменил Петр Пащенко.

Ad

Сам Бурундуков рассчитывал, что в ближайшее время ситуация решится, и он сможет выступить в Кубке IBU. «Совсем недавно осознал, что прошел отбор на Кубок IBU. Очень рад, что это случилось, поскольку я первый раз поеду на международные старты такого уровня и буду бороться там за самые высокие позиции. Да, у меня пока нет визы, чтобы вылететь за границу на следующий этап Кубка IBU, который пройдет в Словакии с 6 по 10 января, поэтому его придется пропустить. Однако уверен, что с документами все должно решиться в ближайшее время», – сказал Бурундуков.

Антерсельва Йоханнес отсыпал комплиментов России за выступление в классике 3 ЧАСА НАЗАД

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров обещал, что организация поспособствует тому, чтобы Бурундуков принял участие в соревнованиях. «Попадание Бурундукова в сборную – это определенная сенсация, он в первый раз себя так ярко проявил. Мы сейчас занимаемся оформлением документов для его выезда на международные старты. Понимаем, что вряд ли он сможет принять участие в ближайшем этапе Кубка IBU. Поэтому на этот этап поедет Петр Пащенко, который идет четвертым по количеству очков на «Ижевской винтовке». Как только Бурундуков получит все необходимые документы, он присоединится к команде», – заявил Майгуров.

Но время шло, а ситуация с Бурундуковым никак не менялась. Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов попытался объяснить, почему все происходит так долго. Мужчина расписал шаги, которым надо следовать, чтобы биатлонист попал на международные соревнования.

По его словам, после углубленного медицинского обследования Министерство спорта изменением к приказу вносит спортсмена в список кандидатов в сборные. Параллельно спортсмен должен получить сертификат WADA, который заполняется онлайн на английском, французском или испанском, а также предоставить документы, в том числе сертификат о прохождении вакцинации. После этого все бумаги загружают в базу IBU на проверку, которая занимает минимум 7-10 рабочих дней. В случае успешной проверки IBU направляет на него в СБР приглашение, которое является основанием для получения визы. Параллельно оформляются документы на вывоз оружия из России. Потом остается получить отрицательный ПЦР, после чего можно вылетать к месту соревнований.

Звучит несложно, но 13 января проблема Бурундукова все еще не была решена. Чтобы биатлонист получил визу, Международный союз биатлонистов должен отправить ему вызов для выступления на этапах Кубка IBU, но этого так и не произошло. Об этом рассказал главный тренер сборной Югры Евгений Редькин. «Все, что можно, со своей стороны мы сделали: подали соответствующие документы, оформили разрешение на оружие, направили письмо в СБР с просьбой, чтобы они внесли в международную базу данных информацию, согласованную с Всемирным антидопинговым агентством. Бурундуков уже внесен в эту базу. Что касается визы, то она ставится на основании вызова Международного союза биатлонистов, ее может сделать только Союз биатлонистов России. Вызова от Международного союза биатлонистов пока нет», – сказал Редькин.

Спустя еще несколько дней СБР объявил состав сборной России на чемпионат Европы в немецком Арбере – туда вошли в том числе участники «Ижевской винтовки». Бурундукова в составе не оказалось. Аверьянов странно объяснил невключение спортсмена – пресс-атташе не упомянул о проблемах с визой, а спихнул неучастие Михаила на отсутствие практики. «Напомню, что по критериям отбора для участия в чемпионате Европы команда формируется из числа участников январских этапов Кубка IBU и Кубка мира. Кроме тех, кто участвовал в международных стартах в январе, тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Михаила Бурундукова, но после «Ижевской винтовки» он не имел соревновательной практики, не стартовал даже на шестом этапе Кубка России в Уфе. Дебют Михаила Бурундукова в сборной России должен состояться на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде в начале марта», – объяснил Аверьянов.

Дмитрий Губерниев, который на протяжении почти месяца задавался вопросом, как решат проблему с Бурундуковым, выразил недовольство тем, как поступили с ним в СБР. «Я/Мы Бурундуков! Молодцы, СБР! Сначала документы парню не оформили, который на IBU отобрался, а теперь его в заявке на Европу нет из-за отсутствия соревновательной практики! А Бурундуков парень очень талантливый, но нам пофиг… Уж слишком неожиданно хорошо для оформителей документов он выступил на «Ижевской винтовке», – написал Губерниев.

Получается, СБР не взял Бурундукова на чемпионат Европы, а затем сам придумал оправдание, причем не очень удобное для самих себя – организация не справилась с задачей оперативно оформить документы, из-за чего Бурундуков лишился стартов.

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце стартовал с двух медалей российских биатлонистов: Антон Бабиков пришел первым с четырьмя нулями, а Карим Халили стал третьим.

Антерсельва Латыпов вышел с карантина и едет в Антерсельву. Как он боролся с вирусом 16 ЧАСОВ НАЗАД