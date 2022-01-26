Подарок для всех фанатов биатлона! Eurosport покажет последний турнир накануне старта зимних Олимпийских игр в Пекине – чемпионат Европы по биатлону, на котором выступят запасные олимпийской сборной России Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Турнир пройдет в немецком Арбере с 26 по 30 января. Ниже – вся информация, которую нужно знать перед стартом Евро.

Состав мужской сборной России

Beijing 2022
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16 ЧАСОВ НАЗАД
  • Антон Бабиков
  • Александр Поварницын
  • Василий Томшин
  • Ильназ Мухамедзянов
  • Никита Поршнев
  • Петр Пащенко
  • Михаил Первушин

Состав женской сборной России

  • Анастасия Шевченко
  • Евгения Буртасова
  • Наталья Гербулова
  • Анастасия Гореева
  • Виктория Сливко
  • Лариса Куклина
  • Анастасия Егорова

Лариса Куклина

Фото: Getty Images

Расписание чемпионата Европы по биатлону 2022

  • 26 января, 12:15 (мск) – мужчины, индивидуальная гонка, 20 км;
  • 26 января, 16:00 (мск) – женщины, индивидуальная гонка, 15 км;
  • 28 января, 12:30 (мск) – мужчины, спринт, 10 км;
  • 28 января, 16:00 (мск) – женщины, спринт, 7,5 км;
  • 29 января, 12:30 (мск) – мужчины, гонка преследования, 12,5 км;
  • 29 января, 15:30 (мск) – женщины, гонка преследования, 10 км.
  • 30 января, 12:30 (мск) – смешанная эстафета, 4х6 км;
  • 30 января, 15:30 (мск) – сингл-микст.

Где смотреть

Вторую половину чемпионата Европы по биатлону в полном объеме покажут телеканалы Eurosport. Также гонки преследования и командные дисциплины можно смотреть в приложении Eurosport и на сайте Eurosport.ru.
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