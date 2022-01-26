Подарок для всех фанатов биатлона! Eurosport покажет последний турнир накануне старта зимних Олимпийских игр в Пекине – чемпионат Европы по биатлону, на котором выступят запасные олимпийской сборной России Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Турнир пройдет в немецком Арбере с 26 по 30 января. Ниже – вся информация, которую нужно знать перед стартом Евро.

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Состав мужской сборной России

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Антон Бабиков

Александр Поварницын

Василий Томшин

Ильназ Мухамедзянов

Никита Поршнев

Петр Пащенко

Михаил Первушин

Состав женской сборной России

Анастасия Шевченко

Евгения Буртасова

Наталья Гербулова

Анастасия Гореева

Виктория Сливко

Лариса Куклина

Анастасия Егорова

Лариса Куклина Фото: Getty Images

Расписание чемпионата Европы по биатлону 2022

26 января, 12:15 (мск) – мужчины, индивидуальная гонка, 20 км;

26 января, 16:00 (мск) – женщины, индивидуальная гонка, 15 км;

28 января, 12:30 (мск) – мужчины, спринт, 10 км;

28 января, 16:00 (мск) – женщины, спринт, 7,5 км;

29 января, 12:30 (мск) – мужчины, гонка преследования, 12,5 км;

29 января, 15:30 (мск) – женщины, гонка преследования, 10 км.

30 января, 12:30 (мск) – смешанная эстафета, 4х6 км;

30 января, 15:30 (мск) – сингл-микст.

Где смотреть

Вторую половину чемпионата Европы по биатлону в полном объеме покажут телеканалы Eurosport. Также гонки преследования и командные дисциплины можно смотреть в приложении Eurosport и на сайте Eurosport.ru

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