Подарок для всех фанатов биатлона! Eurosport покажет последний турнир накануне старта зимних Олимпийских игр в Пекине – чемпионат Европы по биатлону, на котором выступят запасные олимпийской сборной России Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Турнир пройдет в немецком Арбере с 26 по 30 января. Ниже – вся информация, которую нужно знать перед стартом Евро.
Ad
Состав мужской сборной России
Beijing 2022
Бабикову не нравится атмосфера в сборной перед ОИ. Все плохо?
- Антон Бабиков
- Александр Поварницын
- Василий Томшин
- Ильназ Мухамедзянов
- Никита Поршнев
- Петр Пащенко
- Михаил Первушин
Состав женской сборной России
- Анастасия Шевченко
- Евгения Буртасова
- Наталья Гербулова
- Анастасия Гореева
- Виктория Сливко
- Лариса Куклина
- Анастасия Егорова
Лариса Куклина
Фото: Getty Images
Расписание чемпионата Европы по биатлону 2022
- 26 января, 12:15 (мск) – мужчины, индивидуальная гонка, 20 км;
- 26 января, 16:00 (мск) – женщины, индивидуальная гонка, 15 км;
- 28 января, 12:30 (мск) – мужчины, спринт, 10 км;
- 28 января, 16:00 (мск) – женщины, спринт, 7,5 км;
- 29 января, 12:30 (мск) – мужчины, гонка преследования, 12,5 км;
- 29 января, 15:30 (мск) – женщины, гонка преследования, 10 км.
- 30 января, 12:30 (мск) – смешанная эстафета, 4х6 км;
- 30 января, 15:30 (мск) – сингл-микст.
Где смотреть
Вторую половину чемпионата Европы по биатлону в полном объеме покажут телеканалы Eurosport. Также гонки преследования и командные дисциплины можно смотреть в приложении Eurosport и на сайте Eurosport.ru.
Бабиков пожаловался на атмосферу в сборной России перед ОИ. Неужели все правда плохо? Разбираемся.
Кто более достоин Пекина – Антон Бабиков или Эдуард Латыпов? Эстафета в Антхольце рассудила.
Украинским биатлонистам запретили фотографироваться с русскими на Олимпиаде в Пекине. Реакция из России – здесь.
Антерсельва
Триумф Вирер и серебро Алимбековой в последней гонке перед ОИ
Антерсельва
Кто более достоин Пекина – Бабиков или Латыпов? Эстафета рассудила
Реклама
Ad
Реклама
Ad