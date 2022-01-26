Российский биатлонист Антон Бабиков стал вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит во французском Арбере. Победил норежец Сверре Дален Аспесен.

Победитель и серебряный призер не допустили ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Бабиков ушел на последний круг с 20-секундным преимуществом над Аспесеном, но в итоге проиграл 11,6 секунды. Третье место занял немец Маттиас Дорфер, который также продемонстрировал чистую стрельбу. Его отставание от норвежца – 1 минута 8,9 секунды.

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Никита Поршнев стал девятым (2 промаха), Александр Порварницын – 11-м (3 промаха), Василий Томшин – 12-м (3 промаха), Петр Пащенко – 30-м (4 промаха), Ильназ Мухаметзянов – 45-м (7 промахов).

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На последнем этапе Кубка мира в Антхольце Бабиков также выиграл индивидуальную гонку с чистой стрельбой, но остался первым запасным на Олимпийские игры.

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